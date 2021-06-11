Dünya tarihini değiştiren padişah beyaz perdede

İLK Türk İslam halifesi ve 9. Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim
'in hayatı, dev bir prodüksiyonla beyazperdeye taşınıyor. Yapımcılığını CY Medya'nın üstlendiği 'Yavuz: Adaletin Kılıcı' adlı projenin kast çalışmalarına başlandı. Türk ve yabancı oyuncuların yer alacağı filmin çekimleri 2022 yılında Fas
'ta yapılacak. Film, Yavuz Sultan Selim'in dünya tarihini değiştiren seçimlerini ve başarılarını konu alacak. Yapımcılığını Halit Arabacı
'nın üstlendiği, 2023'te vizyona girmesi planlanan filmin çekimlerini biri Türk, diğeri yabancı iki yönetmen birlikte yönetecek.