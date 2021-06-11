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Giriş Tarihi: 11.6.2021

Dünya tarihini değiştiren padişah beyaz perdede

Dünya tarihini değiştiren padişah beyaz perdede
İLK Türk İslam halifesi ve 9. Osmanlı padişahı 'in hayatı, dev bir prodüksiyonla beyazperdeye taşınıyor. Yapımcılığını CY Medya'nın üstlendiği 'Yavuz: Adaletin Kılıcı' adlı projenin kast çalışmalarına başlandı. Türk ve yabancı oyuncuların yer alacağı filmin çekimleri 2022 yılında 'ta yapılacak. Film, Yavuz Sultan Selim'in dünya tarihini değiştiren seçimlerini ve başarılarını konu alacak. Yapımcılığını 'nın üstlendiği, 2023'te vizyona girmesi planlanan filmin çekimlerini biri Türk, diğeri yabancı iki yönetmen birlikte yönetecek.
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Dünya tarihini değiştiren padişah beyaz perdede
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