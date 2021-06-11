Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin babası Bahâeddin Veledin de hocası olan, Horasan erenlerinden Necmeddin Kübra hazretleri, çatışmayı önlemek için ordunun karşısına dikildi ve asası ile bir çizgi çekerek "Aha dünyanız aha da ahiretiniz. Ameline güvenen bu çizgiyi geçsin" buyurdu. Necmeddin Kübra ardından bir çadır kurulmasını emrederek Türkan Hatun ve Celaleddin'i çağırdı.

Çadırda Türkan Hatun ve Celaleddin'le oturan Necmeddin Kübra, "İslam beldeleri küfür diyarlarına dönmüş. Muhammed Mustafa'nın ümmeti Macusilerin eline düşmüş. Kafir Moğol kapınıza dayanmış. Sizin derdiniz saltanat mıdır?" diye sordu.

Bu sözler üzerine Türkan Sultan "Şeyhim evlatlar validelerini çiğneyip geçerse düzen bozulmaz mı? Evlatlar validelerini ihanetle suçlayıp iftira atanların sözü ile hapsetmeye kalkışırsa düzen bozulmaz mı? Torunum askerlerine 'Türkan Hatun'a ok atacak var mıdır' deyip ok atmayanı zindana atsa düzen bozulmaz mı?" diye sordu. Necmeddin Kübra tüm bu sorulara "Bozulur elbet" yanıtı verdi. Türkan Hatun ise "Bozulmuştur şeyhim. Bunların hepsi olmuştur. Sandığıma girip ihanet mektubunu bırakan, beni bu halledere düşüren o kızı koynuna alan torunum işte karşısınızda" dedi.

Celaleddin, bu suçlamaya "Sandığa o mektubu koyanı bulursam cezasını kendi ellerimle vereceğim. Masum bir kızın günahını almayın" diye yanıt verdi. Bu sözler üzerine Necmeddin Kübra, Uzlag Şah'ı çadıra çağırdı ve şöyle dedi: "Kabahatin ufağını herkes affeder. Er odur ki büyük günahı affede. Hadi kucaklaşın." İki kardeşin sarılıp barışmasının ardından, Celaleddin, büyükvalidesinin elini öperek onunla da helalleşti.

Bozkır Arslanı Celaleddin 4.bölüm... Necmeddin Kübra savaşa mani oldu, tarafları barıştırdı! | Video

"KIRDIĞINIZ TESTİYİ BİRLEŞTİRİN"

Uzlah Şah, "Ok yedin nasıl ayakta kaldın?" diye merakla sorunca Türkan Hatun ekledi: "Bu da sizin kerametiniz midir şeyhim?" Necmeddin Kübra ise şöyle yanıtladı "Celaleddin bir ummandır. Göğsünde ne sakladığını kim bilebilir?" Türkan Hatun, Celaleddin'e dönerek "Babanın başını büyük bir dertten kurtardın" deyince Celaleddin "Şeyhim sağolsun. Yetişmeseydi kimsenin başı üstünde kalmayacaktı" cevabını verdi. Necmeddin Kübra "Aşk sevdası garip vücudumdaki can olur. Dert çekmiş adam sonunda insan olur. Hadi şimdi evinize barkınıza dönün ve kırdığınız testiyi birleştirin" diyerek son sözünü söyledi.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in dördüncü bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.