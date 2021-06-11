Acun Ilıcalı yapımcılığı ve modertörlüğünde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde, mavi ve kırmızı takımlar arasında kritik bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor büyük final için geri sayımın hızlandığı şu günlerde Dominik Cumhuriyeti ev sahipliğinde oynanan dokunulmazlık oyununda, zorlu parkur üzerinde en başarılı perfomans grafiği çizen isim dokunulmazlık sembolünü kazanarak eleme potasına girmekten kurtuldu ve haftanın 2. eleme adayını belirleme hakkını kazandı. Oyun sonrasında Acun Ilıcalı modertörlüğünde yapılan ada konseyinde yapılan eleme adayı seçimi ise izleyenleri şaşırttı. Öte yandan Survivor 2021 son bölüm özet detaylarını öğrenmek isteyen izleyiciler ise Survivor'da eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusu üzerinde araştırmalarını sürdürüyor.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU - DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde eleme adayı seçilen ve haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyununu kimin kazandığına ilişkin son dakika detayları şöyle;