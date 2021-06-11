Yedi sanatçıdan doğaya selam!

Farklı teknik ve malzemelerle çalışan yedi sanatçının bir araya geldiği 'Sabırla Bekleyen Büyülü Şeyler' isimli sergi, dün Kalyon Kültür'de açıldı. Açılışa Cemal-Reyhan Kalyoncu, Haluk-Yelda Kalyoncu, Mehmet-Fatma Gökçe Kalyoncu, Murathan Kalyoncu
, Sena Kalyoncu- Selim Türkmenoğlu katıldı. 25 Kasım'a kadar gezilebilecek sergi, doğanın kendine has örüntülerinin, mekanizmalarının ve manzaralarının yorumlanarak sanat yapıtlarına dönüşme sürecini inceliyor.
Küratörlüğünü Sezgi Abalı'nın, koordinatörlüğünü ise Bahar Güneş'in üstlendiği sergide; Ali İbrahim Öcal
, Ahmet Duru
, Ayşe Gül Süter
, Melis Buyruk
ve Sadık Arı'nın yeni ve yakın dönem yapıtları yer alırken, Dikine Ongoing Project'in 'Şey ve Tekrar' isimli mekana özgü uzun süreli performans ve video yerleştirmesi, Umut Sevgül ve Barbaros Kayan tarafından gerçekleştiriliyor.
Sanatçı Ali İbrahim Öcal üretim sürecinde; resim, fotoğraf, heykel, yerleştirme, video ve doğa kökenli nesneler gibi farklı mecraları bir arada kullandığı imgesel evrenler oluşturuyor. Toprak, tohum, filizlenme, büyüme, yok olma, tekrar doğma gibi imgeler bütününü kapsayan işler yaratan sanatçı, izleyiciyi bir coğrafya deneyimine çağırıyor. Ahmet Duru, doğa manzaralarını farklı anlatım biçimleriyle sunarken, üretiminde doğada yaptığı uzun yürüyüşlerden ve gözlemlerden yararlanıyor. Ayşe Gül Süter, bilimsel verileri yeni medya teknolojileri ve geleneksel sanat teknikleriyle birleştirirken Melis Buyruk; bitki, hayvan ve insanı tanımsızlaşan formlarda ve ters yüz olmuş bir hiyerarşide buluşturuyor.