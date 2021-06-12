Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer hamile mi? İlk açıklama geldi!

"HAMİLE DEĞİLİM"

Başak Dizer Tatlıtuğ, bir arkadaşının kendisini tebrik ettiği Instagram paylaşımına cevap vererek hamilelik iddiasını yalanladı. Arkadaşına özel mesaj gönderen Başak Dizer Tatlıtuğ, "Hamile değilim. Her sene düzenli olarak yapılan yanlış haber" dedi.