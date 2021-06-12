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Giriş Tarihi: 12.6.2021 09:58 Son Güncelleme: 12.6.2021 10:00

’un eşi mi? İlk geldi!

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer hamile mi? İlk açıklama geldi!

Mutlu evlilikleri ve kariyerlerindeki başarılarıyla magazin dünyasının en örnek çiftleri arasında yer alan Tatlıtuğ ile 'un bir beklediği ileri sürülmüştü. 2016 yılında Kıvanç Tatlıtuğ ile evlenen 'un olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hamilelik iddiası hakkında yapan Başak Dizer Tatlıtuğ, "Hamile değilim, yanlış haber" diyerek haberleri yalanladı.

2016 yılında ile evlenen Tatlıtuğ'un olduğu iddia edilmişti.

Kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düşen hamilelik iddiası hakkında yapan , "Hamile değilim, yanlış haber" diyerek haberleri yalanladı.

Mutlu evlilikleri ve kariyerlerindeki başarılarıyla magazin dünyasının en örnek çiftleri arasında yer alan Başak Dizer Tatlıtuğ ile Kıvanç Tatlıtuğ'un bir beklediği ileri sürülmüştü.

44 yaşındaki Dizer'in hamile olduğu ve haberi şimdilik gizli tuttukları da söylenmişti. Ancak kısa sürede gündem olan hamilelik iddiasına jet yalanlama geldi.

"HAMİLE DEĞİLİM"

Başak Dizer Tatlıtuğ, bir arkadaşının kendisini tebrik ettiği paylaşımına cevap vererek hamilelik iddiasını yalanladı. Arkadaşına özel mesaj gönderen Başak Dizer Tatlıtuğ, "Hamile değilim. Her sene düzenli olarak yapılan yanlış haber" dedi.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer hamile mi? İlk açıklama geldi!
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