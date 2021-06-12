Soner Sarıkabadayı’nın terası başına bela oldu

Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, 2018 yılında aşk yaşamaya başladığı Kolombiyalı model Madelein Camelo Lopez ile evliliği için İstanbul Sarıyer'de bir villa kiraladı. Villaya tadilat yaptırdıktan sonra ikamet etmeye başlayan ünlü şarkıcının dairesinin önünde bir de teras bulunuyordu.
Ünlü şarkıcının asistanı Volkan Yılmaz iddiaya göre, siteye ait terasa geçilen bölümünde bulunan demir parmaklıkların kırılıp kendilerinin kullanımına açılmasını istedi. Yan villada oturan Uğur Cebeci bu duruma itiraz ettiğinde ise yine iddiaya göre Yılmaz tarafından tehdide maruz kaldı. Site müdürü Cem Güldalı'nın da bulunduğu ortamda Yılmaz, "Ben kırdırayım, kendisi mahkemeye versin" şeklinde Cebeci'ye yönelik sözlerine devam etti.
ASİSTANI TEHDİT ETTİ İDDİASI
Yaşadıkları olay sonrası site sakini Uğur Cebeci, karakola giderek şikâyetçi oldu. Ünlü şarkıcının mutfak önündeki etrafı demirle çevrili kapıyı kırmak istemesi ardından asistanı tarafından tehdide maruz kaldığını ileri sürdü.
"BURASI SONER BEYİN KULLANIMINA AİT"
Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Volkan Yılmaz, terasın kendilerine ait olduğunu, buna rağmen daireye ait olan teras katına kapı ekleyerek kullanmalarının engellendiğini ileri sürdü. Daire planlarında terasın kendilerine ait olduğunun görünmesine rağmen Uğur Cebeci'nin mülkiyet haklarını engellediğini belirterek "Burası Soner Bey'in kullanımına ait. Kimseye tehdit ve hakarette bulunmadım" dedi. Soruşturma sürüyor.