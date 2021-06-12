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Giriş Tarihi: 12.6.2021 10:52 Son Güncelleme: 12.6.2021 10:53

’nın terası başına bela oldu

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Soner Sarıkabadayı’nın terası başına bela oldu

Şarkıcı ve seçilen Kolombiyalı model 'in yaşadıkları 'deki villasının terası davalık oldu. Soner Sarıkabadayı, kullanımının kendisine ait olan terastaki kapının kırılmasını isteyince komşusuyla tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sırasında komşuları 'yi tehdit ettiği iddia edilen Soner Sarıkabadayı'nın asistanı hakkında soruşturma açıldı.

Ünlü şarkıcı , 2018 yılında aşk yaşamaya başladığı Kolombiyalı model ile evliliği için 'de bir villa kiraladı. Villaya tadilat yaptırdıktan sonra ikamet etmeye başlayan ünlü şarkıcının dairesinin önünde bir de teras bulunuyordu.

Ünlü şarkıcının asistanı iddiaya göre, siteye ait terasa geçilen bölümünde bulunan demir parmaklıkların kırılıp kendilerinin kullanımına açılmasını istedi. Yan villada oturan bu duruma itiraz ettiğinde ise yine iddiaya göre Yılmaz tarafından tehdide maruz kaldı. Site müdürü 'nın da bulunduğu ortamda Yılmaz, "Ben kırdırayım, kendisi mahkemeye versin" şeklinde Cebeci'ye yönelik sözlerine devam etti.

ASİSTANI TEHDİT ETTİ İDDİASI

Yaşadıkları olay sonrası site sakini Uğur Cebeci, karakola giderek şikâyetçi oldu. Ünlü şarkıcının mutfak önündeki etrafı demirle çevrili kapıyı kırmak istemesi ardından asistanı tarafından tehdide maruz kaldığını ileri sürdü.

"BURASI SONER BEYİN KULLANIMINA AİT"

Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Volkan Yılmaz, terasın kendilerine ait olduğunu, buna rağmen daireye ait olan teras katına kapı ekleyerek kullanmalarının engellendiğini ileri sürdü. Daire planlarında terasın kendilerine ait olduğunun görünmesine rağmen Uğur Cebeci'nin mülkiyet haklarını engellediğini belirterek "Burası Soner Bey'in kullanımına ait. Kimseye tehdit ve hakarette bulunmadım" dedi. Soruşturma sürüyor.

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Soner Sarıkabadayı’nın terası başına bela oldu
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