Üçüncü kez kansere yakalanan Gülay’dan yeni haberler geldi! 51 yaşındaki şarkı vasiyetini hazırlattı

VASİYETİNİ HAZIRLADI

Vasiyetini hazırladığından bahseden şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Artık bir vasiyet hazırlayayım yani. Her ihtimale karşı. Bir şey olacağından değil ama bulunsun. Olmasını istediğim şeyler var. Oldukları zaman ilk seninle paylaşacağım."