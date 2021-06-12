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Giriş Tarihi: 12.6.2021 12:12 Son Güncelleme: 12.6.2021 12:22

Üçüncü kez kansere yakalanan ’dan yeni haberler geldi! 51 yaşındaki şarkı vasiyetini hazırlattı

Üçüncü kez kansere yakalanan Gülay’dan yeni haberler geldi! 51 yaşındaki şarkı vasiyetini hazırlattı

' parçasıyla 90'lı yıllara damga vuran şarkıcı ’ın, tekrar kansere yakalandığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Daha önce mesane ve böbrek tümörü ameliyatı geçiren şarkıcı Gülay, 3. kez kansere yakalandı. 51 yaşındaki şarkıcı Gülay, ameliyata girmeden önce avukatı aracılığıyla vasiyetini açıkladı.

Geçtiğimiz yıllarda iki kez kanserle mücadelesini kazanan ve bir dönem de çoklu organ yetmezliği tedavisi gören , rahim kanserine yakalandı. 'dan 'a dönerek tedavisine başlayan şarkıcıdan yeni haberler geldi.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AMELİYAT OLACAK

Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu, "Ameliyattan önce vasiyetini hazırladı" başlıklı yazısında 'ın 'nde tahlillerini yaptırdığını ve tedavisine başlandığını söyledi. Bir haftaya kadar şarkıcının rahim kanseri ameliyatı olacağını belirten Eyüboğlu, Gülay'ın açıklamaları da ekledi.

SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ

Şarkıcı ameliyat öncesi Eyüboğlu'na yaptığı açıklamada "Sevenlerim korkmasın, üzülmesin. konusunda bayağı deneyimliyim. Bu üçüncü kanserim.

İki sene önce de çoklu organ yetmezliğini atlatmıştım. Henüz dokuz canımı tamamlamadım. Beş canım daha var. Sevenlerim dua etsinler benim için" ifadelerini kullandı.

VASİYETİNİ HAZIRLADI

Vasiyetini hazırladığından bahseden şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Artık bir vasiyet hazırlayayım yani. Her ihtimale karşı. Bir şey olacağından değil ama bulunsun. Olmasını istediğim şeyler var. Oldukları zaman ilk seninle paylaşacağım."

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Üçüncü kez kansere yakalanan Gülay’dan yeni haberler geldi! 51 yaşındaki şarkı vasiyetini hazırlattı
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