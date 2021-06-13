Muğla
'nın turistik Marmaris
ilçesinin İçmeler Mahallesi'nde kurulan Altın isimli 5 yıldızlı halk plajı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan tarafından hizmete açıldı. Alparslan, deniz suyunun temizliğini ifade eden mavi bayrağı teslim alarak plaj direğine astı.
TURİZME DESTEK
Açılışın ardından konuşan Bakan Yardımcısı Alparslan, "Turizm, tüm dünyada salgından etkilendi. Ama bizler bu süreçten en az zararla çıkılabilmesi için turizmcilere desteğimizi Sayın Cumhurbaşkanı öncülüğünde devam ettiriyoruz. Bakanlık olarak 2019 yılından bu yana halk plajlarımızı da artırarak hizmete açıyoruz" şeklinde konuştu.