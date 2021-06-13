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Giriş Tarihi: 13.6.2021

‘Güven duymadığım için istifa ediyorum’

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
‘Güven duymadığım için istifa ediyorum’

: "Bana ait olan yorumcu haklarımı koruduğuna ve koruyacağına güven duymayacağım için MÜYORBİR'den istifa ediyorum" dedi.

, devletin müzisyenlere yaptığı üç bin lira destekle ilgili MÜYORBİR Başkanı 'in "Devreye girdik, bunu yaptık" diye açıklama yapmasına karşılık konuyla ilgisi olmadan durumu sahiplenmeye çalıştığını söylemişti. Bunun üzerine Şeşen, "Emeğimizi nasıl görmezden geldiniz?" diyerek Gencebay'ı hedef alan bir yazı paylaştı.

ESEFLE KINIYORUM
Gencebay ise şunları söyledi: "Bu yaşıma kadar şerefimle, devletime, milletime hizmet ederek yaşadım. Şeşen'in yalan, dolan ve iftiralarla dolu söylemlerini esefle kınıyorum. Bana ait olan yorumcu haklarımı koruduğuna ve koruyacağına güven duymayacağım için MÜYORBİR'den istifa ediyorum" dedi.
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‘Güven duymadığım için istifa ediyorum’
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