ATV'nin ve Türkiye'nin sevilen ve en çok izlenen programlarından biri olan 'Kim Milyoner Olmak İster', her hafta pazar günü izleyicilerin karşısına çıkıyor.

İLGİNÇ BİR AN YAŞANDI

Merakla ve ilgiyle takip edilen programda yine bu hafta ilginç bir olay daha yaşandı.

'Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacının herkesi şaşırtan 'Hatay' cevabı | Video