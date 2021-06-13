ATV'nin ve Türkiye'nin sevilen ve en çok izlenen programlarından biri olan 'Kim Milyoner Olmak İster', her hafta pazar günü izleyicilerin karşısına çıkıyor.
İLGİNÇ BİR AN YAŞANDI
Merakla ve ilgiyle takip edilen programda yine bu hafta ilginç bir olay daha yaşandı.
'Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacının herkesi şaşırtan 'Hatay' cevabı | Video
DİKKAT ÇEKEN SORU
Yarışmacı Esma Erol, ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun yönelttiği 'İstanbul, Sinop ve Hatay sırasıyla hangi yarı küredeki illerdir?' sorusuna cevap aradı.
ÜNLÜ SUNUCU DA ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ
Erol, 'Kuzey- Kuzey- Güney' cevabını verdi. Ancak yarışmacının soruya verdiği cevap yanlıştı. Ünlü sunucu İmirzalıoğlu da dahil herkes bu cevap karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.