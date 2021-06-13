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Giriş Tarihi: 13.6.2021 21:57 Son Güncelleme: 13.6.2021 22:03

''e damga vurdu! Yarışmacının herkesi şaşırtan '' cevabı

'Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacının herkesi şaşırtan 'Hatay' cevabı

'nin ve 'nin sevilen ve en çok izlenen programlarından biri olan ''e damga vuran bir olay yaşandı. Yarışmaya katılan adlı yarışmacı, herkesi şaşırtan bir cevap verdi. , ve 'ın hangi yarı kürede yer aldığı sorusuna yarışmacının verdiği cevap, ünlü sunucu 'nu da şaşırttı. İşte herkesi şaşırtan o cevap...

'nin ve 'nin sevilen ve en çok izlenen programlarından biri olan '', her hafta pazar günü izleyicilerin karşısına çıkıyor.

İLGİNÇ BİR AN YAŞANDI

Merakla ve ilgiyle takip edilen programda yine bu hafta ilginç bir olay daha yaşandı.

'Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacının herkesi şaşırtan 'Hatay' cevabı | Video

DİKKAT ÇEKEN SORU

Yarışmacı , ünlü sunucu 'nun yönelttiği ', ve sırasıyla hangi yarı küredeki illerdir?' sorusuna cevap aradı.

ÜNLÜ SUNUCU DA ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Erol, 'Kuzey- Kuzey- Güney' cevabını verdi. Ancak yarışmacının soruya verdiği cevap yanlıştı. Ünlü sunucu İmirzalıoğlu da dahil herkes bu cevap karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

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'Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacının herkesi şaşırtan 'Hatay' cevabı
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