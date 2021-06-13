Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı olarak tanıdık.. Oyuncu Çiğdem Batur "Yettiniz artık" diyerek uğradığı tacize isyan etti!

Kurtlar Vadisi'nin güzel savcısı olarak hafızalara kazınan oyuncu Çiğdem Batur'un başı sapığı ile dertte. Oyuncu Çiğdem Batur'un tacizcisi yıllar sonra tekrar ortaya çıktı.
Çiğdem Batur sosyal medya hesabından videolu paylaşımla açıklamalarda bulundu.
Çiğdem Batur'un açıklamaları şöyle;
"4-5 sene önce benim bir davam vardı. Birçoğunuz biliyor. Bilmeyenler içinde tekrar söylemek istiyorum. Bu bir sapık davasıydı.
Kurtlar Vadisi'nin savcısı Çiğdem Batur, isyan etti | Video
İsmi Erdinç olan bir şahsın soyadını veremiyorum çünkü hala dosya mahkemede olduğu için. Erdinç isimli şahsın beni, ailemi, çevremi taciz ederek, gerek cep telefonlarıyla, gerek mesajlarıyla, gerek aramalarıyla daha sonra işi ilerletip benim evime çiçekler, benzeri bir takım hediyeler yollayarak aynı şekilde benim tiyatro oyunları ama gelip, her oyuna bilet alıp, Twitter'dan "İşte şimdi şu koltukta oturuyorum, seni izliyorum gözüm üzerinde" diyerek yazdığı taciz mesajlarıyla birlikte biz bir dava açmıştık.
Bu dava nasıl sonuçlandı derseniz; Bu şahsın daha önce herhangi bir suç işlemediğinden dolayı cezası ötelendi. Bu ne demek oluyor; bu ve buna benzer suç işlerse eğer hapis cezası alacak.
Üzerinden 4-5 sene geçmesine rağmen bu şahıs ceza da almadığı için tekrar ortaya çıktı.
Aynı özgüvenle, aynı kendini bir şey zannederek, biz ona bu 4-5 sene içerisinde hiç tepki vermediğimiz için, tevazu gösterdiğimiz için kendini daha bir hak sahibi gördü taciz konusunda.
Tekrar cep telefonuyla taciz ediyor. Beni, ailemi, ailem gibi gördüğüm arkadaşlarımı her şeyden önce bütün bu insanların hepsini endişede bırakıyor benimle alakalı.
Ben bu davanın peşini bırakmayacağım. Çünkü ben ve benim gibi kadınlar sen ve senin gibi sapıklarla hayatı boyunca uğraşmak zorunda kalıyor. Buna göz yummayacağım.
Çünkü biz sizin gibi sapıklara tepki göstermediğimiz sürece ve siz ceza almadığınız sürece maalesef bu ülkede kadına şiddet ve kadın ölümleri her geçen gün daha fazla artıyor.
Şimdi cesaretin varsa bu videonun altına da bana yazdığın mesajları aynı özgüvenle yazsana... Hadi telefonun arkasında o klavyenin arkasında bana özgüvenle bulunduğun tacizi şimdi burada herkesin önünde bulunsana…
İşte o işler öyle olmuyor. O yüzden ben bu işin arkasındayım. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bu Erdinç B. isimli şahsın en kısa zamanda ceza alması için canla başla uğraşacağım"