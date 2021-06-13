Seren Serengil’e eski görümce şikâyeti!

'ALGI OLUŞTURUYOR ONA YAZMADIM'

Şafak ifadesinin devamında Seren Serengil'in yine Instagram hesabından bir hayvan resmi paylaşarak kendisini ima yoluyla hayvana benzettiğini bu nedenle hakaret içerikli paylaşımlarından dolayı şikâyetçi olduğunu söyledi. Savcılık soruşturma kapsamında Seren Serengil'in ifadesine başvurdu. İfade veren Serengil ise söz konusu paylaşımları kendisinin yaptığını ancak bu paylaşımlardan bir tanesinin haricinde diğerlerinin Şafak'la ilgisinin olmadığını anlattı.