Seren Serengil’e eski görümce şikâyeti!

Şarkıcı Yaşar İpek'le tartışmalı ayrılığının ardından bu kez 'Dumping sendromu' ile mücadele eden Seren Serengil'in başı eski görümcesiyle derde girdi. Eylem İpek Şafak eski yengesinin Instagram paylaşımlarından rahatsız olunca soluğu savcılıkta aldı. Eylem İpek Şafak tarafından savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde Seren Serengil'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla kendisini hedef aldığını söyledi.
'GAYRİ MEŞRU, BABASI BELLİ DEĞİL'
Şikâyetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Eylem İpek Şafak, Seren Serengil'in ağabeyi Yaşar İpek'in eski eşi olduğunu bu süreç içerisinde sosyal medya hesabından hakkında 'Gayri meşru, babası belli değil, nikâhsız birliktelikten doğdu' şeklinde ağır hakaretler içeren paylaşımlarda bulunduğunu anlattı.
'ALGI OLUŞTURUYOR ONA YAZMADIM'
Şafak ifadesinin devamında Seren Serengil'in yine Instagram hesabından bir hayvan resmi paylaşarak kendisini ima yoluyla hayvana benzettiğini bu nedenle hakaret içerikli paylaşımlarından dolayı şikâyetçi olduğunu söyledi. Savcılık soruşturma kapsamında Seren Serengil'in ifadesine başvurdu. İfade veren Serengil ise söz konusu paylaşımları kendisinin yaptığını ancak bu paylaşımlardan bir tanesinin haricinde diğerlerinin Şafak'la ilgisinin olmadığını anlattı.