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Giriş Tarihi: 14.6.2021 00:33 Son Güncelleme: 14.6.2021 00:56

Son dakika: Üzücü haberi verdi! Keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti!

Son dakika: Üzücü haberi Emel Sayın verdi! Keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti!

SON DAKİKA HABERİ...Ünlü sanatçı üzücü haberi sosyal medya üzerinden duyurdu. Sayın, ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay'ın hayatını kaybettiği duyurdu. Sayın sosyal medya paylaşımında, "Söyleyecek söz bulamıyorum, çok ama çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA...Bir döneme besteleriyle damga vuran keman virtüözü 68 yaşındaki Selçuk Tekay'dan kötü haber geldi. Müzik camiasını yasa boğan acı haberi, bu akşam saatlerinde ünlü sanatçı verdi.

ÜZÜCÜ HABERİ SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DUYURDU

Sayın, ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu.

"ÇOK AMA ÇOK ÜZGÜNÜM"

Ünlü sanatçı paylaşımında, "Söyleyecek söz bulamıyorum, çok ama çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

UNUTULMAZ ŞARKILARIN BESTEKARI

Ünlü virtüöz ve bestekar, üstad Selçuk Tekay'ın müzikseverler tarafından yakından tanınan eserleri arasında "Beraber yürüdük biz bu yollarda", "Vurgun", "Unuturum diye yorma kendini", "Yorgunum" ve " Aradığın aşkı buldun mu" gibi unutulmaz şarkılar yer alıyor.

SELÇUK TEKAY KİMDİR?

1953 Kars / Kağızman doğumlu Selçuk Tekay, Vefa Lisesi ve Konsevatuvar eğitiminden sonra Emin Ongan, Feridun Darbaz, Teoman Önaldı gibi hocalardan istifade etmiştir. 100'e yakın albüm yönetmenliği yapan Tekay, Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Emel Sayın, Bülent Ersoy Muazzez Abacı ve daha birçok ünlü sanatçının gerek sahne, gerekse albüm çalışmalarını yönetmiştir. 1991 yılında vurgun adlı bestesiyle 1992'de "beraber yürüdük biz bu yollarda" 1993 yılında da "yorgunum dostlarım" adlı besteleriyle "Altın Kelebek Yılın Bestecisi Ödülü"nü almıştır.

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Son dakika: Üzücü haberi Emel Sayın verdi! Keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti!
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