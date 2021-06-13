Son dakika: Üzücü haberi Emel Sayın verdi! Keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti!

"ÇOK AMA ÇOK ÜZGÜNÜM"

Ünlü sanatçı paylaşımında, "Söyleyecek söz bulamıyorum, çok ama çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.