Tüm Türkiye "Kardeşlerim"i izledi!

Okulda ise tiyatro oyunun heyecanı vardır. Doruk ve Asiye, prens ile prenses rolüne seçilirler. Fakat okuldaki provalar sırasında beklenmedik bir olay yaşanır. Okuldan alınmasının intikamı için geri gelen Tolga, oyundaki silahı, gerçek silahla değiştirir. Bu durumdan son anda haberi olan Orhan ise engellemek için kendini sahneye atar ve Ömer ile Doruk arasına girer. Her şeyden habersiz olan Ömer, oyuncak silah diye gerçek silahı ateşler ve amcası Orhan'ı vurur. Orhan kanlar içinde yere yığılırken herkes şoktadır.

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