Uluslararası bir ortaklık

Ülkemizde
de çok sevilen, her konseri büyük ilgi gören uluslararası müzisyen, besteci Mark Eliyahu
, sanatçı Cem Adrian
ile ortak bir Türkçe şarkıya imza attı. 16 Haziran çarşamba tüm dijital platformlarda dinlenebilecek 'Derinlerde' adlı şarkı, Eliyahu'nun heyecan verici ve derin melodileri, Cem Adrian'ın özel metinleri ile muhteşem şarkı söyleme tarzının birleşimi ile ortaya çıktı. İki sanatçı arasındaki işbirliği hakkında konuşan Eliyahu, "Cem ile müzik yapmak benim için büyük bir zevk ve çok sevdiğim 2 şarkıyı da beraberinde getirdi" diye konuştu.