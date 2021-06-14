Aşkın Tarifi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kanal D'nin yeni dizisi Aşkın Tarifi konusu ve oyuncuları

Kanal D ekranlarında bugün 2. kez yeni bölümüyle yayınlanacak olan Aşkın Tarifi dizisi konusu ve oyuncuları bugün izleyenlerin gündemine geliyor. İlk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak dizinin başrollerinde Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk yer alacak. NTV medya'nın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Deniz Koloş bulunuyor. Bu kapsamda "Aşkın Tarifi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte Kanal D'nin yeni dizisi Aşkın Tarifi konusu, oyuncu kadrosu ve merak edilen tüm detaylar…
AŞKIN TARİFİ OYUNCULARI
Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün başrolünü paylaştığı dizinin kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır gibi isimler yer alıyor.
AŞKIN TARİFİ KONUSU
Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk'a dersini vermek ister. Fırat'ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır. Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır.Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk'a "aşk dersi" verebilecek mi? Yoksa ava giderken avlanacak mı? Fırat, Aşkın Tarifini bulabilecek midir, ya da Aşkın Tarifi var mıdır?