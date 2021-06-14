Cansu Dere Marmaris'teki iki arsa için milyonları gözden çıkardı! Cansu Dere de kazancını gayrimenkule yatıranlar kervanına katıldı

Sadakatsiz'in yıldızı Cansu Dere, tatil için tercih ettiği Marmaris'e yatırım yapmaya karar verdi. Son yıllarda sürekli arkadaşlarıyla Selimiye, Söğüt ve Bozburun'a giden güzel oyuncu, çok sevdiği bölgeye yatırım da yapmak istedi.
Takvim'in haberine göre; bir süredir bölgede arazi bakan Cansu Dere, iki ayrı arazi satın aldı. Dere, biri Söğüt diğeri ise Bozburun'daki arazi için toplamda 1 milyon 200 bin TL ödedi.
"YATIRIMI KENDİME YAPTIM"
"Ben kendime yatırım yapmayı tercih ettim. Ev almayı anlıyorum, ama bir sürü ev alabilmek için insanın bu deneyimden vazgeçmesini pek anlayamıyorum" diyen Cansu Dere, bu düşüncesinin ailesinden yadirgar kaldığını dile getirdi.
"Biz bir yerli değiliz. Dedelerimin bir konağı ya da köyü yok. Herkes başka ülkede, başka şehirde doğmuş" diyen güzel oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Anne tarafımda annesiyle aynı şehirde doğan bile yok. Annem İzmir doğumlu, anneannem İstanbul, onun annesi Selanik, onun annesi başka yerden gelmiş. Babam zaten Bulgaristan doğumlu."
HEM ZİYARET HEM TİCARET!
Ünlü oyuncu, son yıllarda sürekli kız arkadaşlarıyla Bozburun'da tatil yapıyor…