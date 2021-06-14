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Giriş Tarihi: 14.6.2021 15:23 Son Güncelleme: 14.6.2021 15:23

canını ortaya koyuyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yapıyor!

Hızır Çakırbeyli canını ortaya koyuyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yapıyor!

'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 199. ve sezon finali bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Kimsesiz Doğan’ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan , kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.

ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. 'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki 'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.

Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 199. FİNAL Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Hızır kafasına sıktırdı...


Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni olur. Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. ve ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.

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Hızır Çakırbeyli canını ortaya koyuyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yapıyor!
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