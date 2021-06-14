Kardeşlerim'e rekor ilgi! Kardeşlerim dizisinin sezon finali tanıtımını milyonlar izledi!

"Kardeşlerim", 19 Haziran Cumartesi akşamı sezon finali yapmaya hazırlanırken dizi hesabına yüklenen 18. Bölüm tanıtımı, daha 24 saat dolmadan izlenme rekoruna imza attı. Sadece dizi hesabında 16 saat dolmadan 3 milyonu izlenmeyi geçen dizi sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
Şimdi herkes Orhan'ın vurulup, Kadir'in tutuklanmasının ardından yaşanacaklara kilitlendi. Nefesler Cumartesi akşamı sezon finalinde yaşanacak gelişmeler için tutulurken "Kardeşlerim"in sürprizlerle dolu 18.bölümü için geri sayım başladı.