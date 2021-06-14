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Giriş Tarihi: 14.6.2021 15:54 Son Güncelleme: 14.6.2021 15:54

'e rekor ilgi! Kardeşlerim dizisinin sezon finali tanıtımını milyonlar izledi!

Kardeşlerim'e rekor ilgi! Kardeşlerim dizisinin sezon finali tanıtımını milyonlar izledi!

’nin yapımına NGM‘nin imza attığı başarılı oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle Cumartesi akşamlarına damgasını vuran dizisi “”in sezon final tanıtımı izlenme rekorları kırıyor.

"", 19 Haziran Cumartesi akşamı sezon finali yapmaya hazırlanırken dizi hesabına yüklenen 18. Bölüm tanıtımı, daha 24 saat dolmadan izlenme rekoruna imza attı. Sadece dizi hesabında 16 saat dolmadan 3 milyonu izlenmeyi geçen dizi sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Şimdi herkes Orhan'ın vurulup, Kadir'in tutuklanmasının ardından yaşanacaklara kilitlendi. Nefesler Cumartesi akşamı sezon finalinde yaşanacak gelişmeler için tutulurken "Kardeşlerim"in sürprizlerle dolu 18.bölümü için geri sayım başladı.

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Kardeşlerim'e rekor ilgi! Kardeşlerim dizisinin sezon finali tanıtımını milyonlar izledi!
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