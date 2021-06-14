Spiker Buket Aydın tükürdüğünü yaladı! "Asla barışmayacağım" diyen Buket Aydın ile Emir Sarıgül fena yakalandı!

Mart ayında ayrılmışlar ancak mayıs ayında Emir Sarıgül ile Sibel Can'ın Bodrum'da yakalanmasının ardından tekrar adı Sarıgül ile anılmıştı. Bunun üzerine kameraların karşısına geçip "Emir Bey ile evlenmek istemiyorum. Emir Bey'in barışma teklifini kabul etmeyeceğim. Bu benim için kapanmış bir konudur" demişti.