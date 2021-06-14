Spiker Buket Aydın tükürdüğünü yaladı! "Asla barışmayacağım" diyen Buket Aydın ile Emir Sarıgül fena yakalandı!

Spiker Buket Aydın ile Emir Sarıgül'den başbaşa romantik yemek. Geçtiğimiz aylarda GÜNAYDIN farkıyla ortaya çıkan Buket Aydın ile Emir Sarıgül ilişkisi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Son olarak Bülent Cankurt köşesinden, Buket Aydın'ın eski aşkı Emir Sarıgül ile barıştığını ve evleneceğini duyurmuştu.
İddiaları sert bir dille yalanlayan Buket Aydın yine tükürdüğünü yaladı! Kısa süre önce Emir Sarıgül ile olan bir yıllık ilişkisini noktaladığını, asla ve kata tekrar bir araya gelmeyeceklerini söyleyen Buket Aydın, Emir Sarıgül ile Yeniköy'de sevgilisinin tekneye binerken birlikte görüntülendi.
Bülent Cankurt ise Spiker Buket Aydın ile Emir Sarıgül buluşmasından yeni kareyi köşesinden paylaşarak sordu "Hani yalandı?"
İşte Bülent Cankurt'un yazısı:
Yalanlar üzerine kurulu bir aşk hikayesinde son perde! Biliyorsunuz; spiker Buket Aydın, geçen yıl Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı haberlerini yalanlamış, öpüştükleri fotoğraf ortaya çıkınca yalancının kendisi olduğu anlaşılmıştı.
Mart ayında ayrılmışlar ancak mayıs ayında Emir Sarıgül ile Sibel Can'ın Bodrum'da yakalanmasının ardından tekrar adı Sarıgül ile anılmıştı. Bunun üzerine kameraların karşısına geçip "Emir Bey ile evlenmek istemiyorum. Emir Bey'in barışma teklifini kabul etmeyeceğim. Bu benim için kapanmış bir konudur" demişti.
Ancak Buket Aydın izdivaç hayali ile tükürdüğünü yalayıp Emir Sarıgül'e geri dönmüştü.
Geçen hafta evleneceklerini de yazınca, yine yalanlama yolunu seçmişlerdi! Barışmadıklarını, görüşmediklerini ve evlilik haberimin yalan olduğunu söylemişlerdi. Ama yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış…
Geçen salı Balıkçı Abdullah'ta yemek yiyen aşıkların fotoğrafını çektirememiştim. Ama önceki gün yemeğe gittikleri Azur'da kaçamadılar! Hani barışmamıştınız? Bakalım bu sefer ne diyeceksiniz!!!