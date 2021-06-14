TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı Acun Ilıcalı yapımcılığı ve hakemliğinde yayınlanan Survivor 2021 son bölümd ünlüler ve gönüllüler takımlarının karması olan kırmızı ve mavi takımlar arasında haftanın ilk kritik bireysel dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinde ilk eleme adayı seçimi heyecanı yaşandı. Zorlu geçen ve yarışmacılar gerçek bir performans örneği gösterdiği dokunulmazlık oyunu sonrasında Dominik Cumhuriyeti'nde Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan ada konseyinde kritik bireysel dokunulmazlık oyununu kazanarak, dokunulmazlık sembolünü kazanan isim, haftanın ilk eleme adayını da belirleme hakkına sahip oldu. Survivor 2021 son bölüm özetini okumak isteyenler Survivor'da eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorularına yanıt aramaya başladı.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde eleme adayının kim olduğu ve ilk bireysel dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı ile ilgili tüm bilgiler şöyle;
14 Haziran 2021 Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde, önceki gün yapılan eleme konseyinde kırmızı takım yarışmacısı Survivor Batuhan'ın elenmesinin ardından ilk kritik öneme sahip bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmacıların bireysel olarak mücadele ettiği yarışmada her oyun yarışmacıların yüksek performans grafiği çizmesiyle sonuçlandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Survivor Dora, Ayşe ve İsmail'in oyunlardaki başarısı dikkatleri üzerine topladı.
Yarışmanın sonunda dokunulmazlığı kazanan isim İsmail oldu ve ada kosneyinde ilk eleme adayı olarak Dora'yı seçti.
Tüm detaylar geliyor...