Haberler Günaydın Haberleri Survivor’da eleme adayı kim oldu? 14 Haziran Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Acun Ilıcalı’dan flaş açıklama
Giriş Tarihi: 15.6.2021 01:30 Son Güncelleme: 15.6.2021 01:30

’da eleme adayı kim oldu? 14 Haziran Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? ’dan flaş açıklama

Survivor’da eleme adayı kim oldu? 14 Haziran Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Acun Ilıcalı’dan flaş açıklama

’nın yapımcılığı ve hakemliğinde ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma, son bölümde, büyük final için geri sayım sürerken mavi ve kırmızı takım arasında kritik bireysel dokunulmazlık oyunu ve sonrasında ada konseyi eleme adayı seçimi heyecanı yaşandı. Batuhan’ın elenmesi sonrasında, yeni haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılar zorlu parkur üzerinde kıran kırana mücadele ederek bireysel dokunulmazlık zırhına ve dokunulmazlık sembolüne sahip olmak için ter döktü. Bu bilgilerle yarışmanın takipçileri tüm detayları merak ederek Survivor’da eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Survivor’da eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorularının yanıtları ve son dakika detaylar.

ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığı ve hakemliğinde yayınlanan son bölümd ve takımlarının karması olan kırmızı ve mavi takımlar arasında haftanın ilk kritik bireysel dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinde ilk eleme adayı seçimi heyecanı yaşandı. Zorlu geçen ve yarışmacılar gerçek bir performans örneği gösterdiği dokunulmazlık oyunu sonrasında 'nde Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan ada konseyinde kritik bireysel dokunulmazlık oyununu kazanarak, dokunulmazlık sembolünü kazanan isim, haftanın ilk eleme adayını da belirleme hakkına sahip oldu. 2021 son bölüm özetini okumak isteyenler Survivor'da eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorularına yanıt aramaya başladı.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU - DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde eleme adayının kim olduğu ve ilk bireysel dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı ile ilgili tüm bilgiler şöyle;



14 Haziran 2021 Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde, önceki gün yapılan eleme konseyinde kırmızı takım yarışmacısı 'ın elenmesinin ardından ilk kritik öneme sahip bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmacıların bireysel olarak mücadele ettiği yarışmada her oyun yarışmacıların yüksek performans grafiği çizmesiyle sonuçlandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Survivor , ve 'in oyunlardaki başarısı dikkatleri üzerine topladı.



Yarışmanın sonunda dokunulmazlığı kazanan isim İsmail oldu ve ada kosneyinde ilk eleme adayı olarak Dora'yı seçti.

Tüm detaylar geliyor...

ARKADAŞINA GÖNDER
Survivor’da eleme adayı kim oldu? 14 Haziran Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Acun Ilıcalı’dan flaş açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA