Haberler Günaydın Haberleri Ünlülerin kemancısı ve bestecisi Selçuk Tekay son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 14.6.2021 15:05 Son Güncelleme: 14.6.2021 15:19

Ünlülerin kemancısı ve bestecisi son yolculuğuna uğurlandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Ünlülerin kemancısı ve bestecisi Selçuk Tekay son yolculuğuna uğurlandı

Fatih’teki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 68 yaşında hayatını kaybeden Türkiye’nin en önemli keman virtüözlerinden olan ve birçok unutulmaz şarkının bestecisi düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Müzik sektöründe birçok sanatçının orkestrasında şeflik yapan besteci ve keman virtüözü dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu 68 yaşında hayatını kaybetmişti. Ünlü keman virtözü'nün ölüm haberini ünlü sanatçı sosyal medya hesabından duyurdu. Sayın büyük üzüntü duyduğunu belirterek aileye baş sağlığı dilemişti.



'Beraber yürüdük biz bu yollarda', 'Vurgun' ve 'Yorgunum Dostlarım' adlı şarkılarında aralarında olduğu çok sayıda unutulmaz besteye imza atan Selçuk Tekay için Silivrikapı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Tekay'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Cenaze namazında ünlü bestekarın oğlu Mert Maner'in hayli üzgün olduğu ve güçlükle ayakta durduğu görüldü. Tekay'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Silivrikapı Mezarlığına defnedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlülerin kemancısı ve bestecisi Selçuk Tekay son yolculuğuna uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA