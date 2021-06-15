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Giriş Tarihi: 15.6.2021 12:47 Son Güncelleme: 15.6.2021 13:59

Kalp Yarası’ndan merak uyandıran tanıtım

Kalp Yarası’ndan merak uyandıran tanıtım

atv’de ekran macerasına başlamaya gün sayan Kalp Yarası’nın ilk bölümünden görüntüler izleyici ile buluştu.

Merakla beklenen atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası'nın yeni tanıtımı yayınlandı. Zengin tarihi ve eşsiz kültürü ile medeniyetlerin buluşma noktası olan -Antakya'da geçen çarpıcı bir öyküyü ekranlara taşıyacak dizinin yeni fragmanıyla beklenti zirveye ulaştı.

atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alacak dizinin yeni tanıtımı sosyal medyanın en çok izlenenleri arasında yer aldı.

Yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden 'nun imzasını taşıyan dizinin oyuncu kadrosunda , , , , , , , , , , , , , Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.

Sezonun en iddialı, en coşku dolu yapımlarından biri olacak Kalp Yarası, genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile çok konuşulacak.

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Kalp Yarası’ndan merak uyandıran tanıtım
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