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Giriş Tarihi: 15.6.2021 12:16

mi yaptırdı? "'a benzemeye geldim"

Mehmet Ali Erbil estetik mi yaptırdı? Seda Sayan'a benzemeye geldim

Ünlü şovmen yine magazin gündemine damga vurdu. Üç yıldır ağır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, önceki gün 'nda merkezine gitti. Mehmet Ali Erbil, “Fizik tedaviye mi geldiniz?” diye soran basın mensuplarına şakayla takılıp, geçtiğimiz günlerde yaptırdığı yeni görüntüsüyle gündem olan ’a atıfta bulundu. Yardımcılarının desteğiyle yürüyen Mehmet Ali Erbil, "Seda Sayan'a benzemeye geldim" diye espri yaptı.

hafta sonu 'ndaki bir kliniğine girerken görüntülendi. 3 yıldır sağlık sorunları yaşayan Mehmet Ali Erbil,yürürken şoförü ve yardımcısından destek aldı. Ünlü şovmen, "Fizik tedaviye mi geldiniz?" diye soran muhabirlere esprili bir yanıt verdi.

Geçtiğimiz günlerde başta olmak üzere bir dizi estetik operasyon yaptıran ve yeni görüntüsüyle gündem olan 'a atıfta bulundu.

Mehmet Ali Erbil "Şükür arkadaşlar iyiyim, fizik tedaviye gelmedim. Estetiğe, Seda Sayan'a benzemeye geldim." dedi.

Erbil'in yüzündeki kırışıklıklar için işlem yaptırdığı öğrenildi.

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Mehmet Ali Erbil estetik mi yaptırdı? "Seda Sayan'a benzemeye geldim"
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