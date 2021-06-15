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Giriş Tarihi: 15.6.2021 17:21 Son Güncelleme: 15.6.2021 17:26

'den 'a zehir zemberek sözler! "60 yıldır herkesi korkutmuş" diyen Mehmet Ali Erbil bombaları art arda patlattı!

Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'a zehir zemberek sözler! 60 yıldır herkesi korkutmuş diyen Mehmet Ali Erbil bombaları art arda patlattı!

, üç yıl önce evinin banyosunda düşmüş, mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince aylarda yoğun bakımda kalmıştı. Zor günleri geride bırakan Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla ağızları açık bıraktı. Rahatsızlığı süresince kendisini arayıp sormayan ’a fena yüklenen Mehmet Ali Erbil, "60 yıldır herkesi korkutmuş" sözleriyle bombaları ardı ardına patlattı. Katıldığı canlı yayında da sözlerinin arkasında duran Erbil, Seda Sayan'ı adeta topa tuttu! İşte Mehmet Ali Erbil'in açıklamalarının tüm detayları...

Bir dönemin iki yakın arkadaşı olan ile arasında sert rüzgarlar esmeye başladı. Peş peşe açıklamalar yapan Erbil, vefasızlıkla suçladığı Seda Sayan'a demediğini bırakmadı.

"GEÇMİŞİ TEMİZ OLSA İFTAR PROGRAMI SUNARDI"

Uzun zamandır kaçış sendromu rahatsızlığıyla mücadele eden Erbil, bu süreçte kendisini arayıp sormayan Seda Sayan için Instagram hesabından bir paylaşım yaparak "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" dedi.

"KADIN 60 YILDIR HERKESİ KORKUTMUŞ"

Bununla da yetinmeyen Erbil, "Beyaz Magazin" programına telefonla bağlanarak Sayan'ı insanların işinden etmekle suçladı. Şovmen, Sayan için "'ten sonra 'yu da görevinden alıkoydu. Kimse kötü konuşamıyor, çünkü bu kadın 60 yıldır herkesi korkutmuş" ifadelerini kullandı.

YEMEKTEYİZ VE GELİNİM MUTFAKTA PROGRAMLARIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Seda Sayan, geçtiğimiz senelerde Onur Büyüktopçu'nun ayrıldığı programının sunuculuğunu üstlendiği için "Onur'u yerinden ettin" diyerek suçlanmıştı. Konu hakkında açıklama yapan Büyüktopçu ise ayrılık kararı almasında Seda Sayan'ın bir ilgisinin olmadığını söylemişti.

Şarkıcı Fatih Ürek de geçtiğimiz aylarda sunuculuğunu üstlendiği programında ayrılmış ve yerine Seda Sayan getirilmişti. Aynı dedikoduların yeniden alevlenmesinin ardından konuşan Ürek, Sayan'la arkadaş olduklarını ve aralarında bir sorun olmadığını söylemişti.

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Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'a zehir zemberek sözler! "60 yıldır herkesi korkutmuş" diyen Mehmet Ali Erbil bombaları art arda patlattı!
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