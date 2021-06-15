Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'a zehir zemberek sözler! "60 yıldır herkesi korkutmuş" diyen Mehmet Ali Erbil bombaları art arda patlattı!

"GEÇMİŞİ TEMİZ OLSA İFTAR PROGRAMI SUNARDI"

Uzun zamandır kaçış sendromu rahatsızlığıyla mücadele eden Erbil, bu süreçte kendisini arayıp sormayan Seda Sayan için Instagram hesabından bir paylaşım yaparak "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" dedi.