Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e şoke eden cevap: Masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğru

Uzun süren dostuklarıyla bilinen Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Ciddi bir sağlık problemi yaşayan Mehmet Ali Erbil, bu dönemde yanında olmayan arkadaşlarına sitem etmişti. Bu isimlerden biri de yakın dostu Seda Sayan oldu.
"GEÇMİŞİ TEMİZ OLSA İFTAR PROGRAMI DA SUNARDI"
Vefasızlıka suçladığı Seda Sayan'a sosyal medya hesabından gönderme yapan Mehmet Ali Erbil, "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" ifadelerine yer verdi.
"BU KADIN 60 YILDIR HERKESİ KORKUTMUŞ"
Bu açıklamasından sonra bir magazin programına telefon ile bağlanan ünlü şovmen, "Fatih Ürek'ten sonra Onur Büyüktopçu'yu da görevinden alıkoydu. Kimse kötü konuşamıyor, çünkü bu kadın 60 yıldır herkesi korkutmuş" dedi.
AÇIKLAMA YAPMIŞLARDI
Seda Sayan, Onur Büyüktopçu ve Fatih Ürek'i işinden etmekle suçlansa da; her iki isim de yaptıkları açıklamalar ile programlarından ayrılmalarında Seda Sayan'ın ilgisi olmadığını söylemişti.
AKALIN KÜPLERE BİNMİŞTİ: BENİ SENİNLE YANAK YANAĞA GÖREMEZLER
Fakat kısa bir süre önce Demet Akalın, Alişan ile birlikte sundukları programa Seda Sayan getirildiği için küplere binmişti. Akalın yaptığı açıklamada, "Seni sever sayarız! 21 Mayıs'ta 'Sakın inanmayın böyle abuk sabuk haberlere canlı yayın yapamam çocuklar' diye mesaj attın. Ben de, 'Sıkıntı yok' dedim. Cuma günü program bitişi ekiple ağlarken 'Ben başlıyorum' diye mesaj gönderdin. Cenaze evine davulla gidilmez. Son açıklamam ama beni seninle yanak yanağa göremezler" demişti.
SEDE SAYAN'DAN MEHMET ALİ ERBİL'E ŞOKE EDEN 'TECAVÜZ' CEVABI
Mehmet Ali Erbil'in yaptığı açıklamalara sosyal medyadan cevap veren Seda Sayan, "Tuğba ile evli iken hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var. Bence işine bak, ruhunu arındır" dedi.
"GEÇMİŞİ KİRLİ OLAN SENSİN"
Açıklamalarına devam eden Seda Sayan daha sonraki paylaşımında, "Ayrıca bu olay da benim geçmişimi kirli yapmaz. Zaten boşanma nedenin bu olay olduğu için tüm yakınındaki eşlerin ailen herkes olaya vakıftı. Hepsi seni kurtarma peşindeydi. Ben dış kapının dış mandalıydım. Geçmişi kirli olan sensin" ifadelerine yer verdi.
Yaptığı paylaşımları kısa süre sonra hikayesinden silen Seda Sayan son olarak, "Dua et çocuklarının hatrına. Allah'tan af dile benden değil" ifadesini kullandı.Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'a zehir zemberek sözler! "60 yıldır herkesi korkutmuş" diyen Mehmet Ali Erbil bombaları art arda patlattı!