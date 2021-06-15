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Giriş Tarihi: 15.6.2021 22:15 Son Güncelleme: 15.6.2021 22:22

: Gelen ihbarla stüdyo buz kesti! İlk eşini öldürdü, suçu oğluna attı

Son dakika: Gelen ihbarla stüdyo buz kesti! İlk eşini öldürdü, suçu oğluna attı

Haberleri: ekranlarının sevilen programı 'da herkesi hayrete düşüren bir olay daha yaşandı. Canlı yayında ilk eşinin intihar ettiğini söyleyen ’in programa gelen ihbarlardan sonra ilk eşinin öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili canlı yayına bağlanan köylülerden birinin anlattıkları ise stüdyoda bulunan herkesi şoke etti. İşte detaylar...

haberleri: 'da programında gündem olan ve oğlunun eşini katlettiği iddiası izleyenleri şoke etti.

Ayşe İpek eşi 'i aramak için Esra Erol'a başvurdu. Gözyaşları içinde eşini sevdiğini söyleyen Ayşe İpek'in eşi Ayhan İpek'i Esra Erol kısa süre içerisinde buldu.

STÜDYO BUZ KESTİ

Canlı yayında ilk eşinin intihar ettiğini söyleyen Ayşe İpek'in programa gelen ihbarlardan sonra ilk eşinin öldürüldüğü ortaya çıktı. Gelen ihbarlar, ölen eski kocasının intihar etmediği, Ayşe İpek'in ve oğullarının kocasını öldürdüğü yönündeydi.

İlk olarak kocasının intihar ettiğini söyleyen Ayşe İpek, oğlunun kocasını bir kavga sırasında vurarak öldürdüğünü anlattı. Olay yerinde kendisinin bulunmadığını ve suçunun olmadığını söyleyen Ayşe İpek, oğlunun hapiste olduğunu dile getirdi.

DUYDUKLARI KARŞISINDA ŞOKE OLDU

Duydukları karşısında şoke olan Ayhan Bey ise bu yaşananlardan haberdar olmadığını belirterek "Bunları şu an duyuyorum, keşke öğrenmeseydim" ifadelerini kullandı.

Canlı yayına bağlanan köylülerden biri, Ayşe İpek'in kocasının bizzat kendisinin öldürdüğünü, önce bıçakladığını ve ardından da tüfekle vurduğunu iddia etti.

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Son dakika: Gelen ihbarla stüdyo buz kesti! İlk eşini öldürdü, suçu oğluna attı
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