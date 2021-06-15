Son dakika: Gelen ihbarla stüdyo buz kesti! İlk eşini öldürdü, suçu oğluna attı

Son dakika haberleri: Esra Erol'da programında gündem olan Ayşe İpek ve oğlunun eşini katlettiği iddiası izleyenleri şoke etti.
Ayşe İpek eşi Ayhan İpek'i aramak için Esra Erol'a başvurdu. Gözyaşları içinde eşini sevdiğini söyleyen Ayşe İpek'in eşi Ayhan İpek'i Esra Erol kısa süre içerisinde buldu.
STÜDYO BUZ KESTİ
Canlı yayında ilk eşinin intihar ettiğini söyleyen Ayşe İpek'in programa gelen ihbarlardan sonra ilk eşinin öldürüldüğü ortaya çıktı. Gelen ihbarlar, ölen eski kocasının intihar etmediği, Ayşe İpek'in ve oğullarının kocasını öldürdüğü yönündeydi.
İlk olarak kocasının intihar ettiğini söyleyen Ayşe İpek, oğlunun kocasını bir kavga sırasında vurarak öldürdüğünü anlattı. Olay yerinde kendisinin bulunmadığını ve suçunun olmadığını söyleyen Ayşe İpek, oğlunun hapiste olduğunu dile getirdi.
DUYDUKLARI KARŞISINDA ŞOKE OLDU
Duydukları karşısında şoke olan Ayhan Bey ise bu yaşananlardan haberdar olmadığını belirterek "Bunları şu an duyuyorum, keşke öğrenmeseydim" ifadelerini kullandı.
Canlı yayına bağlanan köylülerden biri, Ayşe İpek'in kocasının bizzat kendisinin öldürdüğünü, önce bıçakladığını ve ardından da tüfekle vurduğunu iddia etti.