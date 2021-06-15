Son Dakika Magazin Haberi! Mehmet Ali Erbil'den tecavüz iddialarına yanıt: Hatanın karşılığı iftira mı olmalıydı?

"HATANIN KARŞILIĞI İFTİRA MI OLMALIYDI?"

Seda Sayan'ın tecavüz iddiasından sonra Mehmet Ali Erbil'in ne yapacağı merak konusu olurken, ünlü şovmen konuyla ilgili Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Mehmet Ali Erbil paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ben Mehmet Ali Erbil; hepinizin bildiği tanıdığı. Evet sınırı aştım, hata yaptım, sitem edeyim derken kontrolü kaybettim. Üzgünüm, amacım kimsenin onuruna zarar vermek değildi, hele ki tarih kadar eski bir dosta karşı böyle bir niyetim asla olamaz. Ama sizler şunu da biliyorsunuz ki ben 2 yıldır ölümün kıyısında yaşıyorum; doktorlarım zaten tüm çevremi istemsiz hezeyanlarım olabileceği konusunda uyardılar. Şimdi soruyorum; ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Yakışmadı."