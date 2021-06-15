Son Dakika Magazin Haberi! Mehmet Ali Erbil'den tecavüz iddialarına yanıt: Hatanın karşılığı iftira mı olmalıydı?

Son Dakika Magazin Haberi... Geçmiş dönemlerde aralarından su sızmayan Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasında 'Geçmişin kirli' savaşı yaşanıyor. Mehmet Ali Erbil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmişi temiz olsa iftar programı da sunardı. Televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" ifadelerini kullandı ve eski dostunu hedef tahtasına koydu.
"BU KADIN 60 YILDIR HERKESİ KORKUTMUŞ"
Daha sonra katıldığı bir programda Sayan'ı eleştirmeye devam eden Mehmet Ali Erbil, "Fatih Ürek'ten sonra Onur Büyüktopçu'yu da görevinden alıkoydu. Kimse kötü konuşamıyor, çünkü bu kadın 60 yıldır herkesi korkutmuş" dedi.
SEDA SAYAN'DAN ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMALAR
Ünlü şovmenin açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ile cevap veren Seda Sayan'ın kullandığı ifadeler magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.
HİZMETLİ KIZA TECAVÜZ İDDİASI
Sayan zehir zemberek açıklamasında, "Tuğba ile evli iken hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var. Bence işine bak, ruhunu arındır" ifadelerini kullandı ve ciddi bir iddiaya yer verdi.
"GEÇMİŞİ KİRLİ OLAN SENSİN"
Açıklamalarına devam eden Sayan, "Ayrıca bu olay da benim geçmişimi kirli yapmaz. Zaten boşanma nedenin bu olay olduğu için tüm yakınındaki eşlerin ailen herkes olaya vakıftı. Hepsi seni kurtarma peşindeydi. Ben dış kapının dış mandalıydım. Geçmişi kirli olan sensin" dedi.
"DUA ET ÇOCUKLARININ HATRINA"
Daha sonra art arda yaptığı paylaşımları hikayesinden silen Seda Sayan, Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulunarak, "Dua et çocuklarının hatrına. Allah'tan af dile benden değil" ifadelerine yer verdi.
"HATANIN KARŞILIĞI İFTİRA MI OLMALIYDI?"
Seda Sayan'ın tecavüz iddiasından sonra Mehmet Ali Erbil'in ne yapacağı merak konusu olurken, ünlü şovmen konuyla ilgili Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Mehmet Ali Erbil paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ben Mehmet Ali Erbil; hepinizin bildiği tanıdığı. Evet sınırı aştım, hata yaptım, sitem edeyim derken kontrolü kaybettim. Üzgünüm, amacım kimsenin onuruna zarar vermek değildi, hele ki tarih kadar eski bir dosta karşı böyle bir niyetim asla olamaz. Ama sizler şunu da biliyorsunuz ki ben 2 yıldır ölümün kıyısında yaşıyorum; doktorlarım zaten tüm çevremi istemsiz hezeyanlarım olabileceği konusunda uyardılar. Şimdi soruyorum; ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Yakışmadı."
"MADEM BÖYLE BİR ŞEY VARDI NİYE SUSTUN DİYE SORMADINIZ MI?"
Ünlü şovmen açıklamasının devamında, "Siz de sormadınız mı madem böyle bir şey vardı niye sustun diye? Her neyse; benim alnım ak ve kendi payıma düşeni yaptım. Herkes de kendisine yakışanı yapsın..." dedi.Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e şoke eden cevap: Masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğru