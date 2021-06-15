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Giriş Tarihi: 15.6.2021

Sosyete şokta: Sır ölüm

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Sosyete şokta: Sır ölüm

’da da turizm yatırımları olan Sub Karaköy’ün kurucusu iş insanı , ’deki evinde ölü bulundu. Savcılık, Özgöçer’in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlattı

YAKINLARI POLİSİ ARADI
ve 'da turizm işiyle uğraşan iş insanı , 'deki evinde ölü bulundu. 'in kızı 'in de eski sevgilisi olan Özgöçer'den haber alamayan yakınları, 19 Mayıs'ta polise ihbarda bulundu. İstanbul Cihangir'deki eve giden emniyet görevlileri, Özgöçer'in cansız bedeni ile karşılaştı.

İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?
Yapılan ilk incelemede 38 yaşındaki iş insanının ölümü şüpheli bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Özgeçer'in intihar mı ettiği, yoksa bir cinayete mi kurban gittiğine yönelik tüm soru işaretlerinin soruşturma kapsamına alındığı bildirildi. Ölüm haberi sosyete ve iş dünyasında büyük üzüntüye neden oldu.
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Sosyete şokta: Sır ölüm
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