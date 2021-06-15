TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı Acun Ilıcalı yapımcılığı ve hakemliğinde yayınlanan Survivor 2021 son bölümd ünlüler ve gönüllüler takımlarının karması olan kırmızı ve mavi takımlar arasında haftanın ilk kritik bireysel dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinde ilk eleme adayı seçimi heyecanı yaşandı. Zorlu geçen ve yarışmacılar gerçek bir performans örneği gösterdiği dokunulmazlık oyunu sonrasında Dominik Cumhuriyeti'nde Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan ada konseyinde kritik bireysel dokunulmazlık oyununu kazanarak, dokunulmazlık sembolünü kazanan isim, haftanın ilk eleme adayını da belirleme hakkına sahip oldu. Survivor 2021 son bölüm özetini okumak isteyenler Survivor'da eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorularına yanıt aramaya başladı.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU - DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde eleme adayının kim olduğu ve ilk bireysel dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı ile ilgili tüm bilgiler şöyle;