TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı Acun Ilıcalı yapımcılığı ve hakemliğinde yayınlanan Survivor 2021 son bölümd ünlüler ve gönüllüler takımlarının karması olan kırmızı ve mavi takımlar arasında haftanın ilk kritik bireysel dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinde ilk eleme adayı seçimi heyecanı yaşandı. Zorlu geçen ve yarışmacılar gerçek bir performans örneği gösterdiği dokunulmazlık oyunu sonrasında Dominik Cumhuriyeti'nde Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan ada konseyinde kritik bireysel dokunulmazlık oyununu kazanarak, dokunulmazlık sembolünü kazanan isim, haftanın ilk eleme adayını da belirleme hakkına sahip oldu. Survivor 2021 son bölüm özetini okumak isteyenler Survivor'da eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorularına yanıt aramaya başladı.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde eleme adayının kim olduğu ve ilk bireysel dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı ile ilgili tüm bilgiler şöyle;
14 Haziran 2021 Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde, önceki gün yapılan eleme konseyinde kırmızı takım yarışmacısı Survivor Batuhan'ın elenmesinin ardından ilk kritik öneme sahip bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmacıların bireysel olarak mücadele ettiği yarışmada her oyun yarışmacıların yüksek performans grafiği çizmesiyle sonuçlandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Survivor Dora, Ayşe ve İsmail'in oyunlardaki başarısı dikkatleri üzerine topladı.
Sayıları dünkü eleme sonrasında 6'ya düşen yarışmacılar, haftanın ilk kritik bireysel dokunulmazlık oyununa sıralama turuyla başladı. Sıralama oyununda en başarılı süreye sahip olan İsmail ve Poyraz yarı finale kaldı. Diğer yarışmacılar ise Ayşe - Aleyna | Dora - Berkay eşleşmesiyle yarı finale çıkmak için mücadele etti. Dora - Berkay karşılaşmasında kazanan taraf Dora oldu ve Berkay'ı saf dışı bıraktı. Ayşe - Aleyna eşleşmesinde ise sevinen taraf Ayşe oldu ve böylelikle ön eleme turundan yarı finale çıkan isimler Dora ve Ayşe oldu.
Yarı final mücadelelerine geçildiğindeyse eşleşmeler İsmail - Dora | Ayşe - Poyraz şeklinde oldu. Takım arkadaşı Poyraz ile zorlu parkura çıkan Ayşe, çizdiği performans grafiği ve atış başarısıyla, Poyraz'a sayı dahi vermeyerek 5-0'lık skorla adını finale yazdıran ilk isim oldu.
Yarı finalin diğer bir eşlemesi olan İsmail - Dora mücadelesinde ise başarılı gidişini sürdürerek skoru 4-2 üstünlüğe taşıyan Dora, Survivor İsmail Balaban'ın peş peşe aldığı sayılarla geriden gelerek skoru 5-4' olarak güncellemesiyle oyunu kaybetti ve kritik bireysel dokunulmazlık oyununda İsmail, finale adını yazdıran 2. yarışmacı oldu.
Böylelikle kritik dokunulmazlık oyununda finalin adı Ayşe - İsmail oldu. Survivor 2021 son bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda en başarılı performansı gösteren yarışmacılar arasında yer alan Ayşe, İsmail karşısında peş peşe aldığı mağlubiyetlerle başarısız oldu ve Survivor 119. Bölümün bireysel dokunulmazlık oyununu İsmail Balaban kazandı ve dokunulmazlık sembolü aldı.
Dokunulmazlık oyununda başarılı olan ve dokunulmazlık sembolünü kazanan İsmail, aynı zamanda birden fazla ödülün de sahibi oldu. Survivor İsmail seçtiği Aleyna Kalaycıoğlu ve Berkay ile ödüle giderek, lüks otomobil kullanma, atıştırmalık yeme ve lüks villada yemek yeme, Survivor Meksika yarışmacılarıyla partide eğlenme gibi etkinliklere katıldı.
Kıyasıya geçen dokunulmazlık oyunu sonrasında rakipleri karşısında başarılı olarak dokunulmazlık zırhı ve dokunulmazlık sembolüne sahip olan Survivor İsmail, Dominik Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan ada konseyinde haftanın ilk eleme adayını seçme hakkını da kazandı. Ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından eleme adayı seçtiği isim sorulan İsmail Balaban, bu haftanın ilk eleme adayı olarak Dora'yı seçtiğini söyledi ve haftanın ilk eleme potasına giden ismi mavi takım yarışmacısı Uğurtan Dora oldu.
Dominik Cumhuriyeti'nde mavi ve kırmızı takım yarışmacılarının katılımıyla gerçekleşen haftanın ilk ada konseyinde, moderatör Acun Ilıcalı tarafından her iki takımın yarışmacılarını da şaşırtan bir büyük final açıklaması yapıldı. Buna göre dokunulmazlık sembolü kazanan yarışmacılar arasında sembol finali yapılacak ve bu sembol oyununda kazanan yarışmacı Dominik'te elenme tehlikesi yaşamadan direk olarak İstanbul'da yapılacak olan yarı finale gitme hakkını kazanacak.