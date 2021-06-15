Haberler Günaydın Haberleri Survivor'dan elenen Batuhan Karacakaya'dan şok açıklamalar! İlk kez konuşan Batuhan Karacakaya sözleriyle bomba etkisi yarattı!
Giriş Tarihi: 15.6.2021 11:51 Son Güncelleme: 15.6.2021 11:51

'dan elenen 'dan şok açıklamalar! İlk kez konuşan sözleriyle bomba etkisi yarattı!

Survivor'dan elenen Batuhan Karacakaya'dan şok açıklamalar! İlk kez konuşan Batuhan Karacakaya sözleriyle bomba etkisi yarattı!

"Aşk-ı Memnu" dizisinde hayat verdiği 'Bülent' karakteriyle yıldızı parlayan , bu yıl katıldığı 2021 yarışmasıyla adından sıkça söz ettirdi. Genç oyuncu , geçen gün Survivor'dan sürpriz bir şekilde elendi. Herkesi şaşırtan elemenini ardından Batuhan Karacakaya'dan ilk açıklama da geldi. Zehir zemberek sözler sarf eden Karacakaya, " gerçekten Survivor'u yaşayan takım. kesinlikle Survivor falan yaşamadı. Mavi takımdan hiçbir kimse olmayı hak etmiyor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

TV8'de yayınlanan yarışmasından elenen , bir uygulama üzerinden verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

Verdiği röportajla adından sıkça söz ettirecek gibi görünen Batuhan'ın sözleri önümüzdeki haftalara damga vuracak gibi görünüyor.

"MAVİ TAKIM ŞAMPİYON OLMAYI HAK ETMİYOR"

Karacakaya, "Adada kalmayı senden daha az hak ettiğini düşündüğün biri var mı?" sorusuna karşılık , " gerçekten Survivor'u yaşayan takım. kesinlikle Survivor falan yaşamadı.

Mavi takımla birleştikten sonra net bir şekilde anladım. Diyorlar ki, "Hatırlıyor musun? Bir hafta aç kaldık, Mavi takımdan hiçbir kimse olmayı hak etmiyor.

Bence kesinlikle Kırmızı takımdan birileri bu şampiyonluğu almalı" sözlerini dile getirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Survivor'dan elenen Batuhan Karacakaya'dan şok açıklamalar! İlk kez konuşan Batuhan Karacakaya sözleriyle bomba etkisi yarattı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA