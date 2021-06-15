Survivor'dan elenen Batuhan Karacakaya'dan şok açıklamalar! İlk kez konuşan Batuhan Karacakaya sözleriyle bomba etkisi yarattı!

TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasından elenen Batuhan Karacakaya, bir uygulama üzerinden verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.
Verdiği röportajla adından sıkça söz ettirecek gibi görünen Batuhan'ın sözleri önümüzdeki haftalara damga vuracak gibi görünüyor.
"MAVİ TAKIM ŞAMPİYON OLMAYI HAK ETMİYOR"
Karacakaya, "Adada kalmayı senden daha az hak ettiğini düşündüğün biri var mı?" sorusuna karşılık , "Kırmızı takım gerçekten Survivor'u yaşayan takım. Mavi Takım kesinlikle Survivor falan yaşamadı.
Mavi takımla birleştikten sonra net bir şekilde anladım. Diyorlar ki, "Hatırlıyor musun? Bir hafta aç kaldık, Mavi takımdan hiçbir kimse Survivor Şampiyonu olmayı hak etmiyor.
Bence kesinlikle Kırmızı takımdan birileri bu şampiyonluğu almalı" sözlerini dile getirdi.