Survivor'dan elenen Batuhan Karacakaya'dan şok açıklamalar! İlk kez konuşan Batuhan Karacakaya sözleriyle bomba etkisi yarattı!

"MAVİ TAKIM ŞAMPİYON OLMAYI HAK ETMİYOR"

Karacakaya, "Adada kalmayı senden daha az hak ettiğini düşündüğün biri var mı?" sorusuna karşılık , "Kırmızı takım gerçekten Survivor'u yaşayan takım. Mavi Takım kesinlikle Survivor falan yaşamadı.