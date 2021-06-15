İki pizza iki kola 625 lira

Bodrum'daki bazı beach ve restoranlar bu sene de abartılı fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Foile Restaurant
da bu furyaya katıldı ve uçuk ücretleriyle konuklarını şoke etti. İki kişi, önceki gün öğle yemeği için gittikleri bu mekanda iki pizza, iki kola ve bir su için toplam 625 lira ödedi.
TATİL BAŞLADI HERKES BİR YERDE
SİYAH GİYEN ADAM
Yönetmen Sinan Çetin, önceki gün Ortakent'te görüntülendi. Çetin, siyah pantolonu, tişörtü ve ayakkabılarıyla şezlongun üzerine uzanıp güneşlendi. Tatilciler de meraklı bakışlarla ünlü yönetmeni izledi.
ANNESİNİN GÜLÜ
Ece Erken, oğlu Eymen ile sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu
'nun Bodrum'da demirli lüks guletinde tatil yapıyor. Erken, önceki gün oğluyla oyunlar oynayıp şakalaştı. Sevgilisi de uzaktan onları izledi.
BİZ KAÇTIK!
Oyuncular sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor. Aslıhan Güner
, dizisinin final yapmasıyla soluğu Antalya
'da aldı ve kumsalda renkli pozlar verdi. Tekne turu yapan oyuncu Öykü Çelik
ise kırmızı kıyafetiyle iskelede göz kamaştırdı.