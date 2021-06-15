Giriş Tarihi: 15.6.2021

İki pizza iki kola 625 lira EVREN ABDULLAHOĞLU

Bodrum'daki bazı beach ve restoranlar abartılı fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İki kişi, önceki gün öğle yemeği için gittikleri mekanda iki pizza, iki kola ve bir su için toplam 625 lira ödedi