Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 15 Haziran 2021 Salı Bugün burcunuzu neler bekliyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 15 Haziran 2021 Salı günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 15 Haziran 2021 Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "ERTELEYENLER BURADA MI?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Haziran ayının gökyüzü gündemi unutulmaz günlere gebe. NE olursa olsun her şeyin zamanında yapılması odaklanmamız gereken en temel mesele…
Koç: Yaşadığın olaylar çerçevesinde bugün daha dik durman gerekiyor. Özel bir şirkette çalışıyorsan, bugün gerçekleştirdiğin toplantıdaki kararlı tavırların sana avantaj sağlayacak.
Boğa: Yaşayacakların yoğun ve gergin bir günün habercisi olabilir. Eğitimine ara verdiğini düşünüyorsan, bu konu hakkında somut adımlar atmaya başlayabilirsin.
İkizler: İş konusunda belli sıkıntılar çeksen de arayış içinde olmaktan vazgeçmiyorsun. İlişkisi olmayan bir İkizler burcuysan, hayatındaki rutinleri değiştirebilirsin.
Yengeç: Bugün yaşadığın sorunlara ve tıkanıklıklara sabırlı bir şekilde yaklaşıyorsun. Bazı yakın arkadaşlarının gergin konuşmaları senin de gerilmene sebep olabilir.
Aslan: Hırslı görüntün çevren tarafından yanlış anlaşılsa da onlara aldırış etmeden yoluna devam ediyorsun. İlişkisi olmayan bir Aslan burcuysan, hoşlandığın kişiden alacağın bir mesajı karşılıksız bırakmak istemeyeceksin.
Başak: Hem sosyal hayatında hem de iş hayatında verdiğin emeklerin karşılığını almak seni mutlu ediyor. İş arayışında olan bir Başak burcuysan, beklediğin haberleri alman beklediğinden uzun sürebilir.
Terazi: Bugün karşılaşacağın durumlara karşı aceleci bir tavır sergilememelisin. Akşam saatlerinde sevdiğin arkadaşlarınla bir araya gelerek güzel vakit geçirmek isteyebilirsin.
Akrep: Beklediğin haberlerin bir türlü gelmemesi, üzerindeki baskıları arttırabilir. Eğitim hayatına devam eden bir Akrep burcuysan, geleceğe yönelik kaygıların artış gösterebilir.
Yay: Risk almaktan korkmayan sen karşına gelen konularda aceleci ve sabırsız olmamalısın. Kendi işinden memnun olmayan bir Yay burcuysan, iş değişikliği gündeme gelecek.
Oğlak: Çevrendeki insanların davranışlarını ve tutumlarını anlamak konusunda çeşitli sıkıntılar çektiğin bir gündesin. Bütün bunlara rağmen akşam alacağın bir mesaj seni oldukça şaşırtacak.
Kova: Hedeflerini gerçekleştirmek adına oldukça çaba sarf ediyorsun. Harcama konusunda sıkıntıları olan bir Kova burcuysan, kendine bu konuda bir düzen vereceksin.
Balık: Eksik bıraktığın işlerin başına tekrardan dönmeyi düşünüyorsun. Uzun süreli ilişkisini yeni sonlandırmış bir Balık burcuysan, kendinle baş başa kalmak isteyeceksin.
ERTELEYENLER BURADA MI?
Bugün çalışanları konuşacağız. "Yaptığı iş sahibini över." sözünü ise bol bol hatırlayacağız. Zarafetlerde işlerin çözüldüğünü tanıklık edeceğiz. Büyük günlere doğru akarken dünyada hiçbir şeyin tesadüf olmadığını göreceğiz. Erteleyeni ve öteleyeni de elbette teğet geçmeyeceğiz.
Tartışmalar da Hayatın Bir Parçası
Tartışmanın dozu yeri geldiğinde yumuşak yeri geldiğinde de daha sert olabilir. Burada en önemlisi sadece sinir harbiyle beraber tepkiler vermek yerine tartışmanın kaynağına inmek. Kurumsal alanda çalışan kişilerin sıklıkla karşılaştığı bu erteleme durumları, yeri geldiğinde sonu gelmeyen tartışma durumlarını da beraberinde getirebiliyor. Bu tartışmalar yeri geliyor zamanında yetişmeyen bir iş için oluyor yeri geliyor ceviz kabuğunu doldurmayacak sebepler önemli yol ayrımlarına yol açıyor.
Hayat Mutsuz Olmak İçin Çok Kısa
Zorlayan gezegen Satürn'ü daha çok hayatımızdaki baskılı noktalarda hissederiz. Burada en çok kendine kişiler hata ve erteleme payını en aza indirenlerden… Kendine güvenen Satürn, toplumda yer edinmiş kişilerin alışkanlıkları tercihleri hata yaşam şekilleri büyüteçle masaya yatırıp didik didik etmeyi de vurguluyor. Genelden çıkıp kişisel hayatlara yansımasına gelecek olursak uzun soluklu maddi kaynaklı sorunların çözülmeye başlayacağını da işaret ediyor. Haziran ayının gökyüzü gündemi bazı sıkışıklıkları ortaya çıkarırken sosyal medya üzerinden "mutluluk paylaşımı" challenge ına giren kişileri de seyredeceğiz.
Bunlara Dikkat Edin!