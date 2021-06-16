Efsane diziden efsane kapanış! Zirvenin tek sahibi “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”

EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde %9,64 izlenme oranı ve %25,06; 20+ABC1 kategorisinde %9,23 izlenme oranı ve %22,26 izlenme payı elde ederek en çok izlenen yapımı oldu.