Haberler Günaydın Haberleri Efsane diziden efsane kapanış! Zirvenin tek sahibi “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”
Giriş Tarihi: 16.6.2021 12:24 Son Güncelleme: 16.6.2021 12:25

Efsane diziden efsane kapanış! Zirvenin tek sahibi “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”

Efsane diziden efsane kapanış! Zirvenin tek sahibi “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”

’nin sevilen dizisi “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” aksiyon ve duygu dolu bir bölüm sonrasında sezona veda etti. Efsane dizi yine gününün en çok izlenen yapımı oldu.

Altıncı sezonun final bölümünde tarafından iyice köşeye sıkıştırılan her şeyin arkasındaki adam , Alparslan tarafından öldürüldü. Dizinin final sahnesinde Hızır tutuklandı ve ailenin yeni lideri oldu.

Tüm dizi çalışanları ve oyuncuları final çekimlerinin ardından yeni sezonda görüşmek üzere toplu fotoğraf çekimleriyle hayranlarına veda etti.

EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde %9,64 izlenme oranı ve %25,06; 20+ kategorisinde %9,23 izlenme oranı ve %22,26 izlenme payı elde ederek en çok izlenen yapımı oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 199. bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra listesine doğrudan birinci olarak giriş yaptı ve uzun süre birincilikteki yerini korudu.

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Efsane diziden efsane kapanış! Zirvenin tek sahibi “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”
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