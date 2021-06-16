‘Kalp Yarası’ yeni fragmanıyla çıtayı yükseltti

Merakla beklenen atv'nin yeni dizisi 'Kalp Yarası'nın yeni tanıtımı yayınlandı. Zengin tarihi ve eşsiz kültürü ile medeniyetlerin buluşma noktası olan Hatay
-Antakya'da geçen çarpıcı bir öyküyü ekranlara taşıyacak dizinin yeni fragmanıyla beklenti zirveye ulaştı. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu
'nun imzasını taşıyan dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan
, Yağmur Tanrısevsin
, Merve Çağıran
, Şenay Gürler
, Mahir Günşiray
, Meltem Gülenç, İnanç Konukçu gibi isimler var.
'FERİT' İLE 'AYŞE'NİN AŞKI YÜREKLERE DOKUNACAK
GENÇ yıldızlarla ustaları bir araya getiren oyuncu kadrosu, mekanları ve öyküsü ile çok konuşulacak olan dizi; Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak hikayesini anlatıyor. Dizinin yeni tanıtımı sosyal medyanın da en çok izlenenleri arasında yer aldı.