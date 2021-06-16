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Giriş Tarihi: 16.6.2021

‘Kalp Yarası’ yeni fragmanıyla çıtayı yükseltti

‘Kalp Yarası’ yeni fragmanıyla çıtayı yükseltti
Merakla beklenen atv'nin yeni dizisi 'Kalp Yarası'nın yeni tanıtımı yayınlandı. Zengin tarihi ve eşsiz kültürü ile medeniyetlerin buluşma noktası olan -Antakya'da geçen çarpıcı bir öyküyü ekranlara taşıyacak dizinin yeni fragmanıyla beklenti zirveye ulaştı. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden 'nun imzasını taşıyan dizinin oyuncu kadrosunda , , , , , Meltem Gülenç, İnanç Konukçu gibi isimler var.

'FERİT' İLE 'AYŞE'NİN AŞKI YÜREKLERE DOKUNACAK
GENÇ yıldızlarla ustaları bir araya getiren oyuncu kadrosu, mekanları ve öyküsü ile çok konuşulacak olan dizi; Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak hikayesini anlatıyor. Dizinin yeni tanıtımı sosyal medyanın da en çok izlenenleri arasında yer aldı.
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‘Kalp Yarası’ yeni fragmanıyla çıtayı yükseltti
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