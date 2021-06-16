OSMAN BEY SAVAŞTAN GALİP ÇIKABİLECEK Mİ?

Osman Bey, Bizans ordusuyla savaştan galip çıkabilecek mi? Komutan Dukas'ın uç bölgesine getirdiği ordu dengeleri nasıl değiştirecek? Dukas'ın gelişi ile eli güçlenen Nikola'nın stratejisi ne olacak? Osman Bey ve Selçuklu Sultanı arasındaki görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacak? Osman Bey'den intikam almak isteyen Moğol Valisi'nin planı ne? Bala Hatun, Osman Bey ve Malhun Hatun'un çocuk sahibi olmasını nasıl karşılayacak?