‘MESAM’da reform yapıp ayrışmayı kaldıracağız’

30 Haziran'da gerçekleşecek MESAM yönetimine aday olan Recep Ergül
liderliğindeki MESAM Değişim ve Reform Grubu, basın toplantısı düzenledi. Toplantıda adaylarını tanıtıp projelerini açıklayan Ergül, "MESAM'da artık ayrışmanın olmayacağı, hiçbir ideoloji, siyasi görüş, etnik köken, mezhepçiliğin olmayacağı bir dönemi hayata geçireceğiz. Tüm sanatçılarımızın sorunlarını ele alacağız" dedi. Recep Ergül'ün listesinde İskender Paydaş
, Suna Suna
, Selim Çaldıran
, Alex Tataryan gibi isimler bulunuyor. Toplantıya Fuat Güner, Coşkun Sabah, Ahmet Koç gibi isimler de katıldı.