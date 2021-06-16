Son Dakika Haberler: Boğaç Aksoy lenfoma kanserine yakalanmıştı! Ünlü oyuncu takipçilerine böyle seslendi…

"Yaşanabilecek komplikasyonlardan haberim vardı fakat nasıl bir his olduğunu bilemediğim için bu bende sebepsiz korku ve huzursuzluk yaratmıştı..."

"SÜRECİ SİNDİRMEK ÖNEMLİ"

"Yaşadıkça gördüm ki evet bu bir süreç ve elbet ki geçiyor. Olası komplikasyonların hepsinden azar azar yaşadım ve gördüm ki başa çıkabiliyorum..."