TV8 kanalında Acun Ilıcalı yapımcılığı ve hakemliğinde yayınlanan Survivor 2021 son bölümde, kırmızı ve mavi takımlar arasında haftanın 3. kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Büyük finale sayılı günler kala yarışmacılar için oldukça önemli olan oyunda bireysel dokunulmazlık zırhı ve dokunulmazlık sembolü için kıyasıya mücadele verilmesinin ardından, Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen kritik ada konseyinde, zorlu parkurda en başarılı perfomans ve oyun başarısını gösteren isim bu haftanın 3. eleme adayını da belirleme şansına sahip oldu. Survivor son bölüm özeti ile ilgili detayları öğrenmek isteyen izleyiciler ise Survivor'da eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU - DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında Dominik Cumhuriyeti'nin ev sahipliği yaptığı Survivor 2021 son bölümde eleme adayının kim olduğu ve ilk bireysel dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı ile ilgili tüm bilgiler şu şekilde;