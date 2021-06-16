Haberler Günaydın Haberleri Survivor’da eleme adayı kim oldu? 16 Haziran 2021 Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Ödülü kazanan isim…
Giriş Tarihi: 16.6.2021 23:04 Son Güncelleme: 16.6.2021 23:04

’da eleme adayı kim oldu? 16 Haziran 2021 kim kazandı? Ödülü kazanan isim…

Survivor’da eleme adayı kim oldu? 16 Haziran 2021 Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Ödülü kazanan isim…

’nın yapımcılığı ve hakemliğinde ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma son bölümde, ünlüler ve gönüllüler takımlarının karması olan kırmızı ve mavi takımlar arasında eleme konseyi öncesinde 3. Kritik bireysel dokunulmazlık oyunu ve ev sahipliğindeki ada konseyinde yapılan eleme adayı seçimi heyecanı ekranlara yansıdı. Haftanın son bireysel dokunulmazlık zırhı ve dokunulmazlık sembolü için ter dökülen, yarışmacıların en zor parkur olarak nitelediği oyunda, hız, dayanıklılık ve performans açısından en yüksek başarıyı gösteren isim kritik bireysel dokunulmazlık oyununu ve dokunulmazlık sembolünü kazandı ve ada konseyinde haftanın 3. eleme adayını da belirledi. Bu bilgilerle yarışmanın takipçileri ’da eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Survivor’da eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorularının yanıtları ve son dakika detaylar.

kanalında yapımcılığı ve hakemliğinde yayınlanan son bölümde, kırmızı ve mavi takımlar arasında haftanın 3. kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Büyük finale sayılı günler kala yarışmacılar için oldukça önemli olan oyunda bireysel dokunulmazlık zırhı ve dokunulmazlık sembolü için kıyasıya mücadele verilmesinin ardından, 'nde gerçekleşen kritik ada konseyinde, zorlu parkurda en başarılı perfomans ve oyun başarısını gösteren isim bu haftanın 3. eleme adayını da belirleme şansına sahip oldu. son bölüm özeti ile ilgili detayları öğrenmek isteyen izleyiciler ise Survivor'da eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU - DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında Dominik Cumhuriyeti'nin ev sahipliği yaptığı Survivor 2021 son bölümde eleme adayının kim olduğu ve ilk bireysel dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı ile ilgili tüm bilgiler şu şekilde;



16 Haziran 2021 Çarşamba günü ekranlara gelen Survivor 2021 son bölümde oynanan kritik 3. Bireysel dokunulmazlık oyununda kazanan rakiplerinin tamamını mağlup eden Survivor oldu. Ayşe, Acun Ilıcalı moderatörlüğünde Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşecek olan kritik ada konseyinde haftanın 3. eleme adayını belirleyecek…

Tüm detaylar geliyor….

ARKADAŞINA GÖNDER
Survivor’da eleme adayı kim oldu? 16 Haziran 2021 Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Ödülü kazanan isim…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA