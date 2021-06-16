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Giriş Tarihi: 16.6.2021 11:05 Son Güncelleme: 16.6.2021 11:05

Ünlü manken ’in büyük korkusu! kızımı kaçırabilir!

Ünlü manken Tülin Şahin’in büyük korkusu! Pedro de Noronha kızımı kaçırabilir!

Ünlü manken ile arasında geçenler magazin gündemine bomba gibi düştü. Tülin Şahin, kızı Siena Leyla’nın babası Pedro de Noronha’dan geçen yıl ayrılmıştı. Şahin, Noronha’nın yan odada yaptığı telefon konuşmasını dinlerken duyduklarını endişeli bir şekilde dile getiriyormuş. Tülin Şahin, yakın dostlarına, “Leyla’yı yurtdışına kaçırmasından çok korkuyorum. Telefonda biriyle konuşup aracı veya ’a getirmesini, orada buluşmaları gerektiğini söylüyordu” diye dert yanıyormuş.

, kızı Siena Leyla'nın babası 'dan geçen yıl ayrılmıştı.

Şahin, Noronha'nın yan odada yaptığı telefon konuşmasını dinlerken duyduklarını endişeli bir şekilde dile getiriyormuş.

Posta'nın haberine göre; Tülin Şahin, yakın dostlarına, "Leyla'yı yurtdışına kaçırmasından çok korkuyorum.

Telefonda biriyle konuşup aracı veya 'a getirmesini, orada buluşmaları gerektiğini söylüyordu" diye dert yanıyormuş.

TÜLİN'İ DUVARDAN ATMAK İSTEMİŞ

Tülin Şahin'e yakın bir isim ise şunları söyledi "Pedro, geçtiğimiz aylarda henüz 1 yaşındaki bebeklerine karşı da şiddet kullanmış.

Hatta Tülin'i de 5 metre yüksekliğindeki duvardan aşağıya itmek istemiş. Tülin kendisini tekme atarak korumuş."

Pedro de Noronha'nın, asıllı eşi ile ayrılık aşamasında olan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

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Ünlü manken Tülin Şahin’in büyük korkusu! Pedro de Noronha kızımı kaçırabilir!
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