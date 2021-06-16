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Giriş Tarihi: 16.6.2021 15:14 Son Güncelleme: 16.6.2021 15:15

Usta sanatçı Nükhet Duru o çirkin yoruma kayıtsız kalamadı! Tokat gibi !

Usta sanatçı Nükhet Duru o çirkin yoruma kayıtsız kalamadı! Tokat gibi yanıt!

Ünlü şarkıcı Nükhet Duru, takipçisinin çirkin yorumuna verdiği bomba yanıtla magazin gündemine damga vurdu. 'nun sosyal medyada paylaştığı karesine bir takipçisi, "Yahu 70 yaşına merdiven dayamışsın, menopoza girmişsin. İhtiyarsın artık. Tövbe et, ibadetine başla. Ölüm var ölüm. Buradaki insanlar, beğeniler, hepsi sahte” şeklinde yorum yazdı. Bu yorumu gören Nükhet Duru, takipçisine bakın nasıl verdi …

Usta sanatçı , hesabından paylaştığı bir fotoğrafa, "menopoza girmişsin" şeklinde yorum yazan hayranına tepki gösterdi.

Nükhet Duru'nun sosyal medyada paylaştığı karesine bir takipçisi, "Yahu 70 yaşına merdiven dayamışsın, menopoza girmişsin.

İhtiyarsın artık. Tövbe et, ibadetine başla. Ölüm var ölüm. Buradaki insanlar, beğeniler, hepsi sahte" şeklinde yorum yazdı.

"CANIMIN İSTEDİĞİ SÜRECE BURADAYIM"

Bu yorumu gören usta sanatçı, takipçisine verdi: Elinizin altındaki telefonla insanlara, en çok da kadınlara canınızın istediğini dayatmanıza izin vermeyeceğim.

Siz beyefendi, menopozu kadınlara ihtiyarlığın başlangıcı, bir ömrün ve bütün duyguların sonu olarak dayatamayacaksınız!

Siz bir sanatçıya sanatını icra etmesi için ömür biçemeyeceksiniz. Canım istediği, sağlığım da elverdiği sürece buradayım.

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Usta sanatçı Nükhet Duru o çirkin yoruma kayıtsız kalamadı! Tokat gibi yanıt!
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