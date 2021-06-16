Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 16 Haziran 2021 Çarşamba

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 16 Haziran 2021 Çarşamba günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 16 Haziran 2021 Çarşamba burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "HATIRALAR KOLAYCA UNUTULMAZ" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Bugün yoğun bir programa sahip olman çevrendeki insanlarla olan iletişimin olumsuz bir şekilde etkileyecek. Bugün önüne gelen fırsatları değerlendirmek isteyeceksin.
Boğa: Duygusal anlamda desteğe ihtiyacının olduğu bir gündesin. Kamu kuruluşunda çalışan bir Boğa burcuysan, gün içerisindeki gelişmeler gündeminin değişmesine neden olabilir.
İkizler: Estetik olarak zevkinin doruklarda olduğun bir gündesin. Özel sektörde çalışan bir İkizler burcuysan, elindeki işlerin fazlalığı acele etmene sebep olabilir.
Yengeç: Kreatif yönünün farkına vardığın bir gündesin. Yatırım yapmayı düşünen bir Yengeç burcuysan, konunun uzmanlarından yardım almak isteyeceksin.
Aslan: Elindeki imkanları doğru bir şekilde kullanmak isteyeceksin. Çalışan bir Aslan burcuysan, iş yerinde zorunlu seyahatler gündeme gelecek
Başak: Tatil planların için erkenden hazırlıklara başlayacaksın. Üzerindeki sorumlulukları bir nebze olsun unutmak, rahat bir şekilde karar almanı sağlayacak.
Terazi: Bugün karşılaştığın olaylar gözlem yeteneğini farklı bir seviyeye taşıyabilir. Medya sektöründe görev yapan bir Terazi burcuysan, bugün güzel içerikler ile fark yaratacaksın.
Akrep: Gününün huzurlu geçmesi için elinden gelen her şeyi yapacaksın. Ailesiyle ortak iş yapan bir Akrep burcuysan, yapacağın önemli bir anlaşma ailen tarafından takdirle karşılanacak.
Yay: Tarafsız tavrın çevren tarafından takdir görüyor. Ailesinden uzak yaşayan bir Yay burcuysan, ailenle uzun süren telefon görüşmeleri gerçekleştireceksin.
Oğlak: Bugün söylediğin sözler, sen fark etmesen de arkadaşlarının kalbini kırabilir. Özel sektörde çalışan bir Oğlak burcuysan, sektördeki inişler ve çıkışlar senin performansını olumsuz etkileyebilir.
Kova: Başkalarının seni yönlendirmesine izin vermeyeceksin. Kendi işinin sahibi bir Kova burcuysan, yeni ortaklıklara imza atabilir ve işlerini büyütebilirsin.
Balık: Baskılara rağmen hayatın tadını çıkarmak istiyorsun. Uzun süreli ilişkisi olan bir Balık burcuysan, sevgilini arayıp uzunca bir telefon görüşmesi yapabilir, onunla dertleşmek isteyebilirsin.
HATIRALAR KOLAYCA UNUTULMAZ
Geçmişe dönmemize neden olan tek sebep hafızalardan silinmeyen anılardır. Yaşanmışlıkların izleri tozlu raflarda; siz ne zaman açarsanız o zaman canlanır. Yaranızı kaşıdıkça daha derine inersiniz. Artık sizin olmaktan öte başkalaşmıştır. Kutsal bir hazine gibi saklamayı tercih edersiniz.
Anıların olması mıdır ihtiyacımız, yoksa yeni anlarla hayatımıza şekil vermek midir istediğimiz? Bazen biz bile bilmeyiz ki ne istediğimizi.
Hayatın bir parçasından tutunuruz. Herkesin kendine göre tutunduğu bir dal vardır sonuçta.
İnkâr etmek ise ayrı bir penceredir, hayata açılan. Geçmişi, yaşanılanları, duyguları her şeyi yok saymak belki de kendini yok saymaktır. Ama bunun ne kadar farkındayız? En önemli olan detay bu sorunun cevabını bulmak değil de nedir?
İçsel Sorgulama Süreci Başladı
Kalabalıklardan sıkılırız, kaoslar, çatışmalar, sevgi, aşk yok deriz; kimse kimseyi anlamıyor, tüketim toplumu olup çıkmışız diye savuştururuz, ihtimalleri. Kime göre yok? Siz mi tekrar sevmeye, duygularınızı açmaya hazır değilsiniz? Yoksa hazır olmadığınıza kendinizi mi inandırıyorsunuz.
Düşünün…