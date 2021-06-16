Haberler Günaydın Haberleri Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 16 Haziran 2021 Çarşamba
Giriş Tarihi: 16.6.2021 09:11

Uzman Astrolog ile yayında! Bugün burcunuzda neler var? 16 Haziran 2021 Çarşamba

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 16 Haziran 2021 Çarşamba

konusunda herkesin tek bildiği isim olan 16 Haziran 2021 Çarşamba günü için yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Twitburc" olarak da bilinen ve tanınan Zeynep Turan, Haziran ayı ile birlikte koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları için yorumlarını yayımlandı. Peki; burç yorumlarınızda bugün neler var? Sağlık, aşk, iş, kariyer, aile gibi konularda neler olacak? İşte Astroloji 16 Haziran 2021 Çarşamba için günlük

Uzman Astrolog ile 16 Haziran 2021 Çarşamba günü için yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 16 Haziran 2021 Çarşamba burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "HATIRALAR KOLAYCA UNUTULMAZ" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA

Koç: Bugün yoğun bir programa sahip olman çevrendeki insanlarla olan iletişimin olumsuz bir şekilde etkileyecek. Bugün önüne gelen fırsatları değerlendirmek isteyeceksin.

Boğa: Duygusal anlamda desteğe ihtiyacının olduğu bir gündesin. Kamu kuruluşunda çalışan bir Boğa burcuysan, gün içerisindeki gelişmeler gündeminin değişmesine neden olabilir.

İkizler: Estetik olarak zevkinin doruklarda olduğun bir gündesin. Özel sektörde çalışan bir İkizler burcuysan, elindeki işlerin fazlalığı acele etmene sebep olabilir.

Yengeç: Kreatif yönünün farkına vardığın bir gündesin. Yatırım yapmayı düşünen bir Yengeç burcuysan, konunun uzmanlarından yardım almak isteyeceksin.

Aslan: Elindeki imkanları doğru bir şekilde kullanmak isteyeceksin. Çalışan bir Aslan burcuysan, iş yerinde zorunlu seyahatler gündeme gelecek

Başak: Tatil planların için erkenden hazırlıklara başlayacaksın. Üzerindeki sorumlulukları bir nebze olsun unutmak, rahat bir şekilde karar almanı sağlayacak.

Terazi: Bugün karşılaştığın olaylar gözlem yeteneğini farklı bir seviyeye taşıyabilir. Medya sektöründe görev yapan bir Terazi burcuysan, bugün güzel içerikler ile fark yaratacaksın.

Akrep: Gününün huzurlu geçmesi için elinden gelen her şeyi yapacaksın. Ailesiyle ortak iş yapan bir Akrep burcuysan, yapacağın önemli bir anlaşma ailen tarafından takdirle karşılanacak.

Yay: Tarafsız tavrın çevren tarafından takdir görüyor. Ailesinden uzak yaşayan bir Yay burcuysan, ailenle uzun süren telefon görüşmeleri gerçekleştireceksin.

Oğlak: Bugün söylediğin sözler, sen fark etmesen de arkadaşlarının kalbini kırabilir. Özel sektörde çalışan bir Oğlak burcuysan, sektördeki inişler ve çıkışlar senin performansını olumsuz etkileyebilir.

Kova: Başkalarının seni yönlendirmesine izin vermeyeceksin. Kendi işinin sahibi bir Kova burcuysan, yeni ortaklıklara imza atabilir ve işlerini büyütebilirsin.

Balık: Baskılara rağmen hayatın tadını çıkarmak istiyorsun. Uzun süreli ilişkisi olan bir Balık burcuysan, sevgilini arayıp uzunca bir telefon görüşmesi yapabilir, onunla dertleşmek isteyebilirsin.

HATIRALAR KOLAYCA UNUTULMAZ

Geçmişe dönmemize neden olan tek sebep hafızalardan silinmeyen anılardır. Yaşanmışlıkların izleri tozlu raflarda; siz ne zaman açarsanız o zaman canlanır. Yaranızı kaşıdıkça daha derine inersiniz. Artık sizin olmaktan öte başkalaşmıştır. Kutsal bir hazine gibi saklamayı tercih edersiniz.

Anıların olması mıdır ihtiyacımız, yoksa yeni anlarla hayatımıza şekil vermek midir istediğimiz? Bazen biz bile bilmeyiz ki ne istediğimizi.

Hayatın bir parçasından tutunuruz. Herkesin kendine göre tutunduğu bir dal vardır sonuçta.

İnkâr etmek ise ayrı bir penceredir, hayata açılan. Geçmişi, yaşanılanları, duyguları her şeyi yok saymak belki de kendini yok saymaktır. Ama bunun ne kadar farkındayız? En önemli olan detay bu sorunun cevabını bulmak değil de nedir?

İçsel Sorgulama Süreci Başladı

Kalabalıklardan sıkılırız, kaoslar, çatışmalar, sevgi, aşk yok deriz; kimse kimseyi anlamıyor, tüketim toplumu olup çıkmışız diye savuştururuz, ihtimalleri. Kime göre yok? Siz mi tekrar sevmeye, duygularınızı açmaya hazır değilsiniz? Yoksa hazır olmadığınıza kendinizi mi inandırıyorsunuz.

Düşünün…

  • Başarı, sağlık ve güzel bir gelecek için önce zihninizi berrak tutun. Tazelendiğinizi hissettiğiniz her an hayat size yeni bir yol sunacaktır.
  • En derin duygular kendinizi en rahat hissettiğiniz anlarda coşar. Dualarınızı da aynı duygu ile edin. Kendi içinize ne kadar yönelirseniz, başarmak istediğiniz hedeflerinize o kadar çabuk ulaşırsınız.
  • En büyük zenginlik kalpten edilen şükürdür. Hedeflerinizi kalbinize koyarak, tüm benliğinizle edeceğiniz şükür, sahip olmak istediğiniz huzurun anahtarını size verecektir.
  • İstediklerinizi sesli dile getirmek, kararlılığınızı ve inancınızı gösterir. Zihninizin, önünüze koyduğu engelleri aşacak güce sahipsiniz. Bu gücü fark etmekte geç kalmayın!
  • Ne kadar bağımsız olursanız, zihninizi o kadar özgür bırakırsınız. Sevmekten ve sevilmekten korkmayın!
  • Dünyayla savaşmaktan vazgeçin! İstediğiniz uyumu savaşarak kazanamazsınız.
  • Var eden tektir. Dünya ile uyum sağlamak için önce kendi yaşam mucizenizi görmeniz şart! İşte o zaman sonsuz sevgi ve huzuru bir arada yaşayabilirsiniz.
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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 16 Haziran 2021 Çarşamba
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