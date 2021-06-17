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Giriş Tarihi: 17.6.2021 08:35 Son Güncelleme: 17.6.2021 08:35

güzelliğiyle ! 'Günaydın' pozu olay oldu!

Ayşegül Yıldız güzelliğiyle mest etti! 'Günaydın' pozu olay oldu!

Kızı ile sık sık paylaşımlar yapan yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 'in eski eşi Ayşegül Yıldız 'günaydın' pozuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu. Ayşegül Yıldız’ın güzelliğine övgüler yağdı. Güne kızı ile birlikte yastık savaşıyla başlayan Ayşegül Yıldız, paylaşımlarıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu.

'in eski eşi Instagram hesabından paylaştığı 'günaydın' pozuyla sosyal medyayı salladı!

Yıldız, geçtiğimiz aylarda takipçilerinden gelen "İkinci kez anne olmak istiyor musunuz?" ve "Kaç kere aşık oldunuz?" sorularına verdiği yanıtlarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Açıklamalarıyla herkesi şaşırtan Ayşegül Yıldız, kızı Tatlıses ile 'un keyfini çıkaranlardan.

Güne yastık savaşı ile başladığını söyleyen Yıldız, paylaşımlarıyla dikkat çekti.

"KEŞKE TEK BAŞIMA YAPABİLSEM"

Takipçilerinden gelen soruları cevaplayan Ayşegül Yıldız "İkinci kez anne olmak istiyor musunuz?" sorusuna "Evet çok isterim keşke tek başıma yapabilsem" yanıtını vermişt.

Ardından "Kaç kere aşık oldunuz?" sorusu yöneltilen Ayşegül Yıldız, "Başkalarından dinlediğim aşk hikayelerinden çıkarım yaparsak hiç olmadım" şeklinde dikkat çeken bir itirafa imza atmıştı.

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Ayşegül Yıldız güzelliğiyle mest etti! 'Günaydın' pozu olay oldu!
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