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Giriş Tarihi: 17.6.2021 12:41 Son Güncelleme: 17.6.2021 12:41

sevenlerini korkuttu! Sessiz sedasız ameliyat olan 'in nasıl?

İbrahim Tatlıses sevenlerini korkuttu! Sessiz sedasız ameliyat olan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl?

9 yıl aradan sonra "" programı ile ekranlara dönen , her hareketiyle konuşulmaya devam ediyor. Şimdilerde kendisinden 43 yaş küçük ile ilişki yaşayan , hakkında gelen son dakika bilgisiyle hayranlarını korkuttu. Usta sanatçının damar tıkanıklığı nedeniyle geçen hafta ameliyat masasına yattığı öğrenildi. İşte İbrahim Tatlıses'in son durumu hakkındaki detaylar...

69 yaşındaki ünlü şarkıcı , geçtiğimiz aylarda 9 yıldır ara verdiği "" programı ile ekranlara geri döndü.

Programdaki açıklamalarıyla sık sık gündem olan Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük ile yaşadığı aşkla da adından söz ettiriyor.

Son olarak 'ten sevenlerini korkutan bir haber geldi.

AMELİYAT OLDU

İbrahim Tatlıses'in, damar tıkanıklığı nedeniyle geçen hafta ameliyat masasına yattığı öğrenildi.

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde operasyon geçiren ünlü sanatçıya stent takıldı.

Gizli gerçekleştirilen operasyonun ardından Tatlıses'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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İbrahim Tatlıses sevenlerini korkuttu! Sessiz sedasız ameliyat olan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl?
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