İbrahim Tatlıses sevenlerini korkuttu! Sessiz sedasız ameliyat olan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl?

69 yaşındaki ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz aylarda 9 yıldır ara verdiği "İbo Show" programı ile ekranlara geri döndü.
Programdaki açıklamalarıyla sık sık gündem olan Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile yaşadığı aşkla da adından söz ettiriyor.
AMELİYAT OLDU
İbrahim Tatlıses'in, damar tıkanıklığı nedeniyle geçen hafta ameliyat masasına yattığı öğrenildi.
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde operasyon geçiren ünlü sanatçıya stent takıldı.
Gizli gerçekleştirilen operasyonun ardından Tatlıses'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.