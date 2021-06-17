Kanser tedavisi gören ünlü oyuncu Canan Ergüder son halini paylaştı! Canan Ergüder imajını tamamen yeniledi!

ÜNLÜ OYUNCU İMAJINI TAZELEDİ

Bugün yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine toplayan ünlü oyuncunun imajını yenilediği görüldü.

"MUHTEŞEM BİR GÜNDÜ"

Ergüder paylaştığı fotoğrafın altına ise, "Hayatımda iyi ki var dediğim 8 koruyucu meleğimden biri. Canım Ebru'm seninle normale yakın gelmek, dertleşebilmek o kadar değerliydi ki. Muhteşem bir gündü" ifadelerini kullandı.