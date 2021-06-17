Kanser tedavisi gören ünlü oyuncu Canan Ergüder son halini paylaştı! Canan Ergüder imajını tamamen yeniledi!

2017 yılında oyuncu Kenan Ece ile hayatını birleştiren ünlü oyuncu Canan Ergüder'den sevenlerine haber var...
SOSYAL MEDYADAN DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİLER PAYLAŞIYOR
Bir süredir rol aldığı diziden meme kanseri teşhisi nedeniyle ayrılan ve tedavi süreci başlayan ünlü oyuncu Ergüder, sık sık sosyal medya üzerinden sevenlerini durumu ile ilgili bilgilendiriyor.
ÜNLÜ OYUNCU İMAJINI TAZELEDİ
Bugün yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine toplayan ünlü oyuncunun imajını yenilediği görüldü.
"MUHTEŞEM BİR GÜNDÜ"
Ergüder paylaştığı fotoğrafın altına ise, "Hayatımda iyi ki var dediğim 8 koruyucu meleğimden biri. Canım Ebru'm seninle normale yakın gelmek, dertleşebilmek o kadar değerliydi ki. Muhteşem bir gündü" ifadelerini kullandı.
"İŞİME ARA VERİYORUM"
Erdüger rol aldığı diziye veda ederken, "Bazen izlediğimiz yol beklenmedik bir viraj alabiliyor. Önemli olan fazla sarsılmadan yola beraber akabilmek. Bildiğiniz gibi sağlık sebeplerinden dolayı işime bir süreliğine ara veriyorum." diye konuşmuş ve sevenlerini üzmüştü.