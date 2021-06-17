Osman Bey Türk birliğini sağladı Bizans’ın karşısına dikildi!

Nikola ve Dukas harekat planı için tekfurlarla birlikte çalışırken, Osman Bey de Türkmen beylerinden tedbirleri sıklaştırmalarını istedi. Bilecik Tekfuru'ndan gelen istihbaratla Bizans'ın Domaniç yöresine bir saldırı planladığı haberini alan Osman Bey derhal harekete geçti. Oysa Nikola ve Dukas'ın planı farklıydı. Domaniç bölgesinde küçük bir birlik göndererek Osman Bey'i yanıltan Nikola, Kulucasahisar bölgesindeki bir köye saldırarak katliam yaptı. Bizans birliğini perişan eden Osman Bey, Nikola ve Dukas'ın yaptığı katliamın haberini alınca intikam yemini etti.