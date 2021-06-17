TV8 kanalında Acun Ilıcalı yapımcılığı ve hakemliğinde yayınlanan Survivor 2021 son bölümde, kırmızı ve mavi takımlar arasında haftanın 3. kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Büyük finale sayılı günler kala yarışmacılar için oldukça önemli olan oyunda bireysel dokunulmazlık zırhı ve dokunulmazlık sembolü için kıyasıya mücadele verilmesinin ardından, Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen kritik ada konseyinde, zorlu parkurda en başarılı perfomans ve oyun başarısını gösteren isim bu haftanın 3. eleme adayını da belirleme şansına sahip oldu. Survivor son bölüm özeti ile ilgili detayları öğrenmek isteyen izleyiciler ise Survivor'da eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.
TV8 ekranlarında Dominik Cumhuriyeti'nin ev sahipliği yaptığı Survivor 2021 son bölümde eleme adayının kim olduğu ve ilk bireysel dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı ile ilgili tüm bilgiler şu şekilde;
16 Haziran 2021 Çarşamba günü ekranlara gelen Survivor 2021 son bölümde oynanan kritik 3. bireysel dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım yarışmacıları en zor parkur olarak niteledikleri oyunda bireysel dokunulmazlık zırhı ve dokunulmazlık sembolü için kıran kırana bir mücadele sergiledi. Acun Ilıcalı yönetiminde Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen Survivor Türkiye 2021 sezonunda büyük finale sayılı günler kala oynanan ve haftanın en kritik bireysel dokunulmazlık oyununda, tüm safhalarda başarılı olan isim dokunulmazlık ve sembole sahip olarak ada konseyinde bu haftanın 3. eleme adayını da belirledi.
Survivor 2021 son bölümde ekranlara gelen haftanın en kritik bireysel dokunulmazlık oyunu ünlüler ve gönüllüler takımlarının karması durumundaki kırmızı ve mavi takım yarışmacılarının sırlama oyunuyla start aldı. Birden çok zorlu bölümü bulunan ve plaj üzerine inşa edilen parkurda tek tek süreye karşı yarışan yarışmacıların parkuru tamamladıkları dereceye göre, en iyi süreye imza atan Survivor Ayşe ve Berkay direk olarak yarı finalde mücadele etmeye hak kazanırken, daha düşük derecedeki yarışmacılar ön eleme oyununda yarı finale çıkmak için çaba gösterdi.
Yarı final için yapılan ön eleme oyundaki eşleşmeler ise İsmail - Dora | Aleyna - Poyraz olarak şekillendi. Bu haftanın 3. Kritik bireysel dokunulmazlık oyununda ilk olarak parkura İsmail - Dora ikilisi çıktı. Survivor İsmail'in parkur üzerindeki performansı ve başarılı atışları karşısında rakibi Dora sayı alamazken 3-0'lık skorla adını yarı finale yazdıran ilk isim Survivor İsmail Balaban oldu. Diğer ön eleme eşleşmesinde ise Aleyna - Poyraz zorlu parkurda kozlarını paylaştı. Bu eşleşmede ise Aleyna Kalaycıoğlu zorlu parkur üzerinde gösterdiği performans grafiğiyle 3-0'lık skorla yarı finalde mücadele edecek diğer bir isim olmayı başardı.
Dokunulmazlık oyununda yarı final mücadelerindeki eşleşmeler ise Aleyna - Ayşe ve İsmail - Berkay olarak belirlendi. 3. kritik bireysel dokunulmazlık oyununda kazanan olmak için sahaya çıkan Aleyna - Ayşe ikilisi arasındaki kıran kırana geçen mücadele en başarılı oyunu çıkaran Ayşe final koltuğuna oturan ilk yarışmacı oldu. İsmail - Berkay arasındaki yarı final mücadelesinde ise, skor anlamında birbirini kovalayan bir oyun sergilenirken, Survivor Berkay son oyunda başarılı olarak finalde Ayşe'nin rakibi oldu.
Kritik dokunulmazlık oyununda finalin adı Ayşe - Berkay olurken, iki başarılı yarışmacı arasında geçen oyunda Ayşe, rakibine karşı üstünlük sağlamayı başardı. Sağladığı üstünlüğü oyun sonuna kadar korumayı başaran Survivor Ayşe son sayıyı da alarak haftanın 3. Bireysel dokunulmazlık oyununu ve dokunulmazlık sembolünü kazanan isim oldu.
16 Haziran 2021 tarihinde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde oynanan kritik bireysel dokunulmazlık oyununda kazanan isim olan Ayşe, ödül olarak verilen 10 bin Türk Lirası ödülü, Dora ve Poyraz'la paylaştı. Ödülü mağazalardan alışveriş yaparak harcayan 3 isim son olarak bir restoranda yemek yedi.
Kıran kırana geçen dokunulmazlık oyununda rakiplerini birer birer eleyerek adını 3. Biryesel dokunulmazlık oyununun kazananı olarak yazdıran ve sembolün sahibi olan Survivor Ayşe, Dominik Cumhuriyeti'nde Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan kritik ada konseyinde haftanın 3. Eleme adayını belirleme hakkını da kazanmış oldu. Ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından Ayşe'ye eleme adayı seçtiği isim sorulduğunda, Survivor Ayşe'nin yanıtı İsmail oldu ve 3. eleme adayı kırmızı takımdan çıkmış oldu.