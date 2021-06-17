Son Dakika Magazin Haberleri: Gülşah Saraçoğlu’na bıçaklı tehdit! Ünlü modacı soluğu savcılıkta aldı…

SENİ GÖKHAN DEĞİL ALLAH BİLE KURTARAMAYACAK



Yaşanan tartışma sonrası sosyal medya yöneticisi Öztürk, Saraçoğlu'na tehdit içerikli ses kayıtları ve hakaret içeren mesajlar göndermeye başladı. Sinkaflı hakaret ve sözler içeren mesajlarda 'Seninle bir yerde denk geliriz, seni Gökhan değil Allah bile kurtaramayacak' gibi sözler yer alıyordu.