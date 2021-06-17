Ünlü sanatçı Umut Akyürek, apar topar hastaneye kaldırıldı!

'DUALARINIZI ESİRGEMEYİN' PAYLAŞIMI

Ardından video çekerek sağlık durumu hakkında bilgi veren Umut Akyürek, şunları söyledi: "Allah hepimizi kazadan, beladan, kem gözlerden, fesatlardan korusun. Dün geceden beri ilginiz ve güzel mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ediyorum. Tuvalette çok şiddetli bir şekilde omzumun üzerine düştüm ve omzumda iki kırık tespit edildi. Çok sancılı bir süreç yaşadım. Bugün ameliyat olacağım, dualarınızı esirgemeyin."