Ünlü sanatçı Umut Akyürek, apar topar hastaneye kaldırıldı!

Geçirdiği estetiklerle magazin gündeminden düşmeyen ünlü sanatçı Umut Akyürek, bugün evinde bir kaza geçirdi ve sevenlerini üzdü.
APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI
Düştüğü yerde acı içinde kıvranan ünlü şarkıcı, apar topar hastaneye kaldırıldı.
OMZUNDA İKİ KIRIK TESPİT EDİLDİ
Sosyal medya hesabından hastanede çektiği bir fotoğrafını paylaşan şarkıcı, "Nazar insanı mezara koyarmış. Ne haset ettilerse omzum iki yerden kırıldı. Ameliyata alacaklar. Dua edin bana iyi niyetli dostlarım" ifadelerini kullandı.
'DUALARINIZI ESİRGEMEYİN' PAYLAŞIMI
Ardından video çekerek sağlık durumu hakkında bilgi veren Umut Akyürek, şunları söyledi: "Allah hepimizi kazadan, beladan, kem gözlerden, fesatlardan korusun. Dün geceden beri ilginiz ve güzel mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ediyorum. Tuvalette çok şiddetli bir şekilde omzumun üzerine düştüm ve omzumda iki kırık tespit edildi. Çok sancılı bir süreç yaşadım. Bugün ameliyat olacağım, dualarınızı esirgemeyin."