‘Bozkır Arslanı Celaleddin’ 5'inci bölüme damga vuran sahne: Celaleddin zekice planıyla Haşhaşilerin oyununu bozdu!

GEÇ KALMIŞTI

Tutkusuna karşı koyamayan Döndü, 'görülmemiş hayvanlar'ı görmek için çarşıya gitti. Bu sırada Türkan Hatun'un gönderdiği hatun ve Haşhaşi fedaisi, Döndü'ye engel olmak için mekanına gitse de çok geç kalmıştı.