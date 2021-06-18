Haberler Günaydın Haberleri ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’ 5'inci bölüme damga vuran sahne: Celaleddin zekice planıyla Haşhaşilerin oyununu bozdu!
Giriş Tarihi: 18.6.2021 22:56 Son Güncelleme: 18.6.2021 23:23

‘Bozkır Arslanı ’ 5'inci bölüme damga vuran sahne: Celaleddin zekice planıyla Haşhaşilerin oyununu bozdu!

‘Bozkır Arslanı Celaleddin’ 5'inci bölüme damga vuran sahne: Celaleddin zekice planıyla Haşhaşilerin oyununu bozdu!

ATV'nin yepyeni dizisi ‘Bozkır Arslanı ’, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Dizinin bu hafta yayınlanan beşinci bölümünde heyecan yine doruktaydı. ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in heyecanla takip edilen beşinci bölümünde, saraya getirttiği zehirli yılanla Kutlu Bike’yi ortadan kaldırmak istedi. Yılan hem Kutlu Bike’yi hem de Şirin’i sokunca saray ayağa kalktı. Saldırıyı kimin düzenlediğini ortaya çıkarmak isteyen Celaleddin ise zekice bir plan kurdu. İşte geceye damga vuran o heyecan dolu sahne...

ATV'nin sevilen yeni dizilerinden 'Bozkır Arslanı ', bu hafta ekranlara beşinci bölümüyle geldi. 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in heyecanla takip edilen beşinci bölümünde, saraya getirttiği zehirli yılanla Kutlu Bike'yi ortadan kaldırmak istedi.

CELALEDDİN'İN ZEKİCE PLANI!

Yılan hem Kutlu Bike'yi hem de Şirin'i sokunca saray ayağa kalktı. Saldırıyı kimin düzenlediğini ortaya çıkarmak isteyen Celaleddin ise zekice bir plan kurdu.

CELALEDDİN YILANIN SAHİBİNE ULAŞMAYI PLANLADI

'ten çarşıya tellak çıkarmasını ve Kutlu Bike'yi ısıran zehirli yılanla birlikte egzotik hayvanların sergilenmesini isteyen Celaleddin, bu sayede yılanın sahibine ulaşmayı planladı. Haşhaşilerle birlikte çalışan ve Mihricihan'a yılanı sağlayan , şehirden kaçmaya çalışırken tellağın çağrısını duydu.

GEÇ KALMIŞTI

Tutkusuna karşı koyamayan Döndü, 'görülmemiş hayvanlar'ı görmek için çarşıya gitti. Bu sırada 'un gönderdiği hatun ve fedaisi, Döndü'ye engel olmak için mekanına gitse de çok geç kalmıştı.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Çarşıdaki egzotik hayvanlar sergisini görünce kendinden geçen Yılancı Döndü, saraya gönderdiği yılanın hayvanlar arasında olduğunu fark edince büyük şaşkınlık yaşadı. Tezgahı uzaktan izleyen Timur Melik, kadının davranışlarından şüphelendi ve tezgahın başındaki adamına yılanı salıvermesini işaret etti.

Celaleddin'in planladığı gibi, yılan sahibini tanıdı ve Timur Melik aradığını bulmuş oldu. Yılancı Döndü derhal tevkif edilerek saraya götürüldü.

SOSYAL MEDYAYA DA DAMGA VURAN SAHNE!

Yapımcılığını 'ın; genel yönetmenliğini 'ın ve başrolünü Celaleddin karakteriyle 'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in beşinci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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‘Bozkır Arslanı Celaleddin’ 5'inci bölüme damga vuran sahne: Celaleddin zekice planıyla Haşhaşilerin oyununu bozdu!
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